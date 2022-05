Alessandro Cattelan/ Dopo il flop al debutto in Rai torna in cerca di riscatto all’Eurovision 2022

La prima esperienza da conduttore in Rai alla guida dello show in prima serata “Da Grande” non è stata esaltante come si sarebbe aspettato per Alessandro Cattelan. Ma ora è in arrivo per lui una grande occasione per potersi riscattare dopo il debutto flop in una delle vetrine più importanti: sarà lui, infstti, insieme a Mika e Laura Pausini, a essere al timone dell’Eurovision Song Contest che si terrà a Torino, dove a rappresentare l’Italia ci saranno Blanco e Mahmood con “Brividi”, la canzone con cui hanno vinto il Festival di Sanremo.

Negli ultimi giorni si era parlato di una serie di discussioni che sarebbero sorte tra lui e la cantante, ma entrambi ci hanno tenuto a smentire in maniera decisa sottolineando come la realtà sia ben diversa. Anzi, l’interprete de “La Solitudine” ha rivelato di avere accettato la proposta solo grazie alla presenza dei suoi due compagni di avventura.

Alessandro Cattelan conduttore all’Eurovision 2022: la sua grande emozione

Poter essere alla guida di una manifestazione importante come l’Eurovision Song Contest, dove l’Italia dogna di fare la doppietta dopo la vittoria di un anno fa dei Maneskin, non può che essere motivo di orgoglio per Cattelan. L’emozione è fortissima e il presentatore non riesce a nasconderla: “C’è tanta attesa – ha detto lui ai microfoni di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ -. Sono stato a Torino e stavano montando il palco: è spettacolare. È da tanto tempo che non vedo così tanta gente tutta insieme. Sarà bellissimo riassaporare l’energia della musica dal vivo“.

Il conduttore ci tiene a fare bene e sta facendo il possibile per prepararsi al meglio: “È lo spettacolo musicale più importante al mondo – ha detto ancora -. La vastità di gente che riesce a raggiungere è incredibile. È come un gigantesco Erasmus, con una città invasa da gente che porta gioia e scambio. Nel 2022 questo gesto di unione assume una valenza ancora maggiore. È importante per noi fare tutto per bene, avremo gli occhi del mondo addosso. Sfatiamo il mito che gli italiani non sappiano organizzare questo tipo di eventi”.











