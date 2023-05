Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer/ Dallo stadio alle nozze a sorpresa nel 2014

Alessandro Cattelan: la moglie Ludovica Sauer

Alessandro Cattelan compie oggi, 11 maggio, 43 anni. Nato a Tortona l’11 maggio 1980, il conduttore è sposato con la modella e influencer Ludovica Sauer. Papà tedesco, mamma brasiliana, Ludovica è nata in Svizzera nel 1981, ed è cresciuta tra Brasile e Italia. Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer si sono conosciuti nel 2008 durante una partita dell’Inter:

“Sono passati alcuni mesi in cui cercavo la donna della mia vita. Ovviamente all’inizio non l’ho trovata, ma poi ho incontrato Ludovica. Nella pausa tra il primo e il secondo tempo l’ho adocchiata e mi sono avvicinato. Io non sono il vitellone che approccia le donne con un: “Ciao, come mai sei qui sola?”. Un po’ sono timido, un po’ mi vergogno. Ma con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare”, ha raccontato il conduttore a Vanity Fair.

Alessandro Cattelan, papà di due figlie: Nina e Olivia

Nel 2012 Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer sono diventati genitori di Nina, la loro primogenita. Due anni dopo hanno deciso di sposarsi: “Ludovica era in sbattimento pensando che potevano venire fuori questioni burocratiche coi figli. Al che, ho detto: vabbè sposiamoci”, ha raccontato il conduttore. Così nell’aprile 2014, il venerdì prima di Pasqua, si sono sposati in gran segreto con una cerimonia semplice, in Comune a Milano. Al matrimonio erano presenti soltanto i genitori, i testimoni e la piccola Nina. Nel 2016 sono diventati nuovamente genitori: Olivia è nata il 29 febbraio 2016. Che tipo di papà e Alessandro Cattelan? “Sono più simile a mio papà come nonno, che non a mio papà come mio papà. Cerco di fare del mio meglio. Mi piace giocare con loro, senza dimenticare che non sono un amico, ma il loro padre, quindi provo a mantenere un po’ di severità”, ha detto in un’intervista del 2018 a Sette.

