Alessandro Cattelan: “Fedez assente nel mio programma? Cos’è accaduto”/ “Non l’avrei intervistato perché…”

Fedez c’è o non c’è nel nuovo programma di Alessandro Cattelan? È questa la domanda che il pubblico di Da vicino nessuno è normale si è posto questa sera, la stessa che il conduttore con il quale ha esordito ad inizio puntata, prima di annunciare che avrebbe chiarito tutto in diretta. “Fedez doveva essere qui ma ha avuto un piccolo problema di salute, quindi gli auguriamo di rimettersi presto”, ha esordito Cattelan, spiegando dubito che l’ospitata era effettivamente prevista.

Il conduttore è però entrato nel merito di quanto accaduto negli ultimi giorni, quando si è iniziato a parlare di ospitata saltata per il rapper. “Siamo partiti da poco, il programma è appena cominciato, però credo abbiate capito qual è l’atmosfera che vorremmo regalarvi. – ha spiegato – È un programma di follie, dove il protagonista è il pubblico. Non è un programma di interviste.”

Alessandro Cattelan: “Fedez è stata la prima persona che abbiamo invitato in questo programma”

Chiarito che non avrebbe intervistato Fedez, Alessandro Cattelan ha spiegato perché è arrivata la notizia del forfait del rapper: “Gli ospiti che verranno qui si metteranno tutti a disposizione del pubblico. Quindi non avremmo affrontato alcun argomento particolare perché non era il contesto. Fedez è stata una delle prime persone che abbiamo invitato, avevamo in mente per lui non la classica intervista ma un’idea che sposasse la filosofia di questo programma: volevamo mandarlo a sorpresa a un matrimonio. Il che mi sembrava già estrema come idea visto il suo recentissimo passato.” ha notato ironicamente Cattelan. Così ha concluso spiegando che, qualora fosse venuto, avrebbero messo in scena la famosa performance di Marina Abramovic, in cui vari fan si sarebbero seduti di fronte a lui per dirgli ciò che desideravano.











