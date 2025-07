Salta l'accordo tra Alessandro Cattelan e la Mediaset: cosa sta succedendo

Alessandro Cattelan rischia di restare completamente fermo nella prossima stagione televisiva. Com’è noto, il conduttore è stato escluso dai palinsesti Rai, complice probabilmente il riscontro poco convincente in termini di ascolti, così come per gli altri progetti a cui aveva preso parte sulla rete. A quanto pare, però, Mediaset non si è lasciata sfuggire l’occasione, muovendo subito i primi passi per portare Cattelan nella propria squadra, con l’intenzione di trasferire il suo show – e forse anche nuovi format – su Canale 5.

Alessandro Cattelan, cancellato il suo show su Rai2?/ Senza Stefano De Martino crollano gli ascolti

In realtà, stando alle indiscrezioni, il late show di Cattelan avrebbe potuto trovare spazio su Canale 5 oppure su Italia 1. Ad ogni modo, le trattative sembravano ormai vicine alla conclusione, tanto che mancava solo l’annuncio ufficiale. Ma, nelle ultime ore, le cose sarebbero cambiate. Questa mattina, infatti, Fanpage ha rivelato che l’accordo tra Alessandro e la Mediaset sarebbe saltato all’ultimo momento, pur confermando comunque il corteggiamento da parte dei vertici dell’azienda.

Sanremo 2025, Carlo Conti: "La Rai mi vuole alla conduzione altri due anni, ma..."/ La replica divide

Max Giusti prima, Simona Ventura nel frattempo e Alessandro Cattelan oggi decidono di cedere alle lusinghe del Biscione, che finalmente si è svegliato dopo anni in cui il suo parco conduttori era sostanzialmente diventato un circoletto… pic.twitter.com/b1JCEBB4vT — Zizì (@fabriziomico) July 7, 2025

Alessandro Cattelan senza programmi tv? Ecco la verità

Cos’è successo quindi tra Alessandro Cattelan e Pier Silvio Berlusconi? Una fonte vicina alla Direzione Intrattenimento avrebbe confermato che il nome di Cattelan non sarà presente nei palinsesti, che verranno presentati ufficialmente questa sera, 8 luglio. Tuttavia, questo non significa che l’ex volto di X Factor sia totalmente fuori dalla programmazione Mediaset. Difatti, le trattative, con ogni probabilità, riprenderanno nei primi mesi del 2026.

SANREMO 2025/ Vince Olly e la canzone d’autore (3 su 5), Giorgia piange: cosa resterà di questo Festival?

Sempre stando a quanto riportato da Fanpage, il motivo sarebbe legato principalmente alle tempistiche. Mediaset non sarebbe riuscita a chiudere l’accordo con Cattelan in tempo utile per l’annuncio ufficiale previsto nella conferenza di questa sera, rimandando quindi il tutto ai prossimi mesi. Al momento, quindi, lo showman resta in stand-by, con un solo impegno confermato: il ruolo di giudice a Italia’s Got Talent. Tuttavia, non è escluso che nei prossimi mesi possa concretizzarsi un suo passaggio nell’azienda di Berlusconi.