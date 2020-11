Alessandro Cattelan ha il Covid, come sta?/ X Factor a rischio per la sua assenza?

Alessandro Cattelan ha contratto il Covid-19, ad annunciarlo è lui stesso su Instagram. La sua famiglia gli dà la forza per andare avanti anche se non dovrebbe essere asintomatico. Il noto conduttore ha specificato: “Oggi facendo i controlli periodici di questo periodo ho scoperto di essere positivo al Coronavirus. In attesa del test molecolare sono a casa in isolamento e sotto controllo. Mia moglie mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare sotto la porta un messaggino quindi sono in ottime mani“, clicca qui per il post con il disegno delle figlie. Sicuramente l’augurio è di poterlo vedere presto in forma in televisione e con la possibilità di raccontare questo periodo come un lontano ricordo. Vedremo se la prossima puntata di X Factor si svolgerà regolarmente o salterà per la sua assenza.

Alessandro Cattelan ha il Covid, cosa accade a X Factor?

Alessandro Cattelan ha il Covid, cosa succede a X Factor? Giovedì 5 novembre si sarebbe dovuta svolgere la seconda live, ma ora la situazione è diventata abbastanza nebulosa. L’annuncio arrivato in serata ha messo in dubbio ovviamente la presenza di Cattelan e non è stato ancora chiarito come intenderà muoversi Sky in merito al talent show. Non sono da escludere soluzioni fantasiose, visto che per esempio le cose con Tale e Quale Show sono andate molto bene con Carlo Conti, anche lui positivo, che ha condotto la puntata in tutta tranquillità da casa. Non è nemmeno da escludere l’idea che possa essere sostituito da qualcuno anche se al momento appare praticamente impossibile parlare di una soluzione definitiva. Quello che appare chiaro è che Cattelan in studio non ci sarà.

