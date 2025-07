Alessandro Cattelan sbarca a Mediaset dopo il mancato rinnovo con la Rai? Spunta la clamorosa indiscrezione sul futuro del conduttore.

Alessandro Cattelan è uno dei grandi esclusi della prossima stagione della Rai. I palinsesti Rai 2025/2026 hanno ufficializzato il mancato rinnovo dei programmi di Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. Nonostante il successo ottenuto con il Dopo Festival, la Rai ha deciso di non rinnovare il contratto. Il futuro del conduttore, così, potrebbe essere non solo lontano dalla Rai, ma sulle reti Mediaset esattamente come accaduto per Max Giusti. Quest’ultimo, infatti, ha lasciato la Rai e su Mediaset dovrebbe condurre un nuovo show.

Secondo quanto fa sapere Bubinoblog, anche Cattelan potrebbe seguire la stessa strada di Giusti e sbarcare ufficialmente sulle reti Mediaset dove Stasera c’è Cattelan potrebbe avere una nuova edizione con varie novità.

Alessandro Cattelan: futuro tutto da scrivere

Futuro tutto da scrivere per Alessandro Cattelan che sembrava destinato a restare in Rai per diversi anni ma che i palinsesti 2025/2026 hanno svelato un’altra strada. Stando a quello che fa sapere Bubinoblog, il conduttore potrebbe realmente sbarcare a Mediaset dove Pier Silvio Berlusconi starebbe operando una vera rivoluzione in vista della prossima stagione televisiva dopo i vari flop registrati nel corso dell’ultimo anno soprattutto a causa dei reality che non hanno ottenuto gli ascolti che ci si aspettava.

Dopo l’arrivo di Max Giusti e la scelta di affidare a Simona Ventura la conduzione della prossima edizione del Grande Fratello, le probabilità di vedere anche Cattelan a Mediaset aumentano sempre più. Come anticipato anche da Affari Italiani, la squadra di conduttori Mediaset si arricchisce e Cattelan sarebbe pronto a cogliere al volo l’occasione.