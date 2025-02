Alessandro Cattelan al Festival di Sanremo 2025 per il Dopofestival: “Mi sento più di nicchia”

Dopo aver portato a casa la conduzione di Sanremo Giovani, Alessandro Cattelan si appresta a dirigere il Dopofestival assieme a Selvaggia Lucarelli, per un post puntata ricchissimo di spunti, giudizi e divertimento. Curioso dunque che Alessandro Cattelan continui a ruotare in orbita Festival, dopo che il suo nome era stato considerato per la conduzione di Sanremo 2025. Secondo alcuni osservatori, il futuro lo vede tra i papabili successori di Carlo Conti, ma a questa prospettiva Alessandro Cattelan assicura di non pensarci.

In una bella intervista rilasciata pochi mesi fa ad Esquire, il conduttore aveva anzi confidato la sensazione di non vedersi alla guida del Festival di Sanremo, nei prossimi anni. Questo perché non è “convinto di essere la persona giusta” e perché “occorre essere bravi ma anche molto larghi”. “Io mi sento più in una nicchia, per il mio modo di comunicare”, aveva spiegato Cattelan.

Alessandro Cattelan: “Condurre Sanremo? Probabilmente ne sarei capace, ma…”

Dunque, la concentrazione di Alessandro Cattelan va esclusivamente al Dopofestival, un programma che sente più suo e decisamente nelle sue corde. “Ma credo che Sanremo non lo condurrò mai, per vari motivi”, ha ribadito il presentatore. Per l’ex volto di X-Factor non è certo un motivo per cui essere tristi o affranti, d’altronde lui stesso ha detto che Sanremo non è tutto.

“Probabilmente sarei anche in grado di farlo […] e poi Sanremo non è necessariamente il punto di arrivo per una carriera, vorrei uscire da questo equivoco”, le sue parole. Nessuna delusione, quindi, rispetto al fatto di non essere al posto di Carlo Conti, con cui anzi c’è un rapporto splendido e di grande stima reciproca. Non a caso, l’attuale direttore artistico ha fatto di tutto per coinvolgerlo nel cast di quest’anno.

