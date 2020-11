Alessandro Cattelan positivo al Covid, come sta/ “Febbre passata, forte mal di testa”

Alessandro Cattelan è risultato positivo al Covid qualche giorno fa e si trova al momento in isolamento. Il conduttore salterà la diretta di oggi, 5 novembre, di X Factor, intanto direttamente da casa sua, dove si trova in isolamento, è tornato oggi in diretta su Radio Deejay con il suo programma delle 12. È proprio in radio che ha dato qualche aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Il conduttore ha dunque svelato di stare leggermente meglio rispetto a qualche giorno fa, la febbre è infatti passata ma è rimasto invece un forte mal di testa. Cattelan è entrato nel dettaglio di questi primi giorni trascorsi dopo aver scoperto di essere positivo al Covid, ammettendo di essere stato abbastanza male e aver avuto febbre alta.

Alessandro Cattelan ancora in isolamento: “Ho avuto un bel febbrone”

A Catteland, il conduttore in merito ai suoi sintomi ha dichiarato: “ho avuto un bel febbrone”, per poi aggiungere che “Fortunatamente non ho infettato nessuno“. Ora Alessandro trascorre le giornate isolato in una stanza e quindi senza avere contatti con il resto della sua famiglia. Nel corso della diretta l’apprezzato conduttore di Sky ha raccontato anche quelle che sono state le molteplici reazioni da parte dei suoi follower. Tra haters e vari messaggi d’affetto, Cattelan ha ironizzato sul fatto che la preoccupazione di molti sia stata: “Chi condurrà X Factor giovedì?”. Per chi ancora non lo sapesse, questa sera a prendere il suo posto alla conduzione ci sarà Daniela Collu.



