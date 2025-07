Alessandro Cattelan, rivelazione inedita sull’Isola dei famosi: “Dove fare l’inviato”

Un paio di giorni fa Alessandro Cattelan è stato ospite nel podcast di Antonella Clerici Supernova. I due conduttori si sono lasciati andare ad una lunga chiacchierata in cui non sono mancati aneddoti e retroscena inediti mai rivelati prima ed uno su tutti ha spiazzato tutti e riguarda gli esordi della carriera di Cattelan. Antonella Clerici, infatti, ha chiesto al conduttore di Tortona quali fossero stati i momenti chiave, i momenti più decisivi ed anche più fortunati della sua carriera ed il conduttore ha confessato che un ‘No’ in particolare si rivelò alla fine essere una fortuna per la sua carriera.

Cristina Plevani, problemi dopo l'Isola dei Famosi: "Dormo poco e male"/ Confessione a Pomeriggio 5

Scendendo nel dettaglio, infatti, Alessandro ha confessato che fu scelto come inviato all’Isola dei famosi quando ancora il reality si svolgeva in Rai ed era condotto da Simona Ventura. Cattelan ha spiegato che quando faceva parte di Quelli che il calcio gli si presentò una grandissima occasione: “Finita quell’edizione avrei dovuto andare a fare l’inviato per l’Isola.” E poco dopo sempre durante la chiacchierata con Antonella Clerici ha rivelato perché è saltato tutto: “Mi avevano già regalato alla cena di Natale la guida dell’Honduras questa cosa è saltata per alcune situazioni…e lì ho detto ‘Se questo mondo qua funziona così, io cosa sto qua a fare’?”



Alessandro Cattelan: “Ecco qual è stata la mia svolta professionale”

Non è tutto il male viene per nuoce ed infatti chiusa la porta del ruolo di inviato per l’Isola dei famosi si è aperto il portone per il ruolo di conduttore di X Factor. Scendendo nel dettaglio Alessandro Cattelan durante l’intervista nel podcast di Antonella Clerici ha rivelato che poche settimane dopo fu chiamato per condurre X Factor che nel frattempo era passato da Rai1 a Sky. Cattelan è convinto che qualora fosse andato i porto il ruolo di inviato all’Isola non lo avrebbero scelto per condurre il talent di Sky Uno perché cercavano tutt’altro profilo. E quella è stata la sua più grande fortuna, che ha fatto decollare la sua carriera, chi hanno scelto alla fine come inviato all’Isola? Daniele Battaglia.