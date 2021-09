Alessandro Cattelan, scherzo ad Antonella Clerici/ E lei chiama: “Mi devi un salame”

Simpatico siparietto tra Alessandro Cattelan e Antonella Clerici a Da grande, il programma in onda su Rai 1. Tutto è cominciato da uno scherzo che il conduttore ha voluto fare alla collega: ha fatto un’incursione con Sangiovanni nel suo studio mettendolo un po’ a soqquadro. Ad esempio, hanno spostato il cerbiatto presente, poi si sono bevuti un bicchiere di vino, quindi hanno fatto un mix tra sale e zucchero, prendendo anche un salame dal frigo. Ma perché tutto questo? «Così vediamo se ci segue in diretta», ha spiegato Alessandro Cattelan.

Serena Rossi a Da grande/ "Jennifer Lopez? Ha fatto bene ad andare da Ben Affleck..."

Cattelan e lo scherzo a Clerici: la reazione della conduttrice…

Alla fine è comparso con un telefonino in mano: aveva ricevuto una chiamata proprio da Antonella Clerici. Neppure la pubblicità l’ha interrotta. Quando la trasmissione è ripresa si è sentita la conduttrice “rimproverare” Alessandro Cattelan: «Allora ho visto il mio cerbiatto messo di culo. Porta fortuna ok… Ho visto mischiare sale e zucchero messo sul salame. Mi devi un salame…». Quindi, il conduttore ha tentato una difesa in extremis, provando ad attribuire la responsabilità a Sangiovanni: «Si capiva che era un’idea di Sangiovanni?». Ovviamente Antonella Clerici non poteva bersela: «No si vedeva che è un’idea tua». E così la chiamata è caduta.

LEGGI ANCHE:

Serena Rossi/ Da Un Posto al Sole a volto di punta della televisione pubblicaLillo/ Dopo il successo con Lol arriva il nuovo film con Greg “Gli idoli delle donne”

© RIPRODUZIONE RISERVATA