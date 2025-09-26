Alessandro Cattelan debutta con il suo nuovo spettacolo teatrale: tutte le battute pungenti

Ieri, 25 settembre, Alessandro Cattelan ha fatto il suo ritorno sul palco con il nuovo spettacolo teatrale “Benvenuti nell’AI”, debuttando al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Per circa un’ora e venti, il conduttore ha intrattenuto il pubblico presente, tra cui sua moglie, seduta in prima fila a sostenerlo. Durante lo show, Cattelan ha raccontato aneddoti sulla sua vita, riflessioni sulla tv e sulla società contemporanea, senza risparmiarsi battute taglienti e frecciatine ironiche. Difatti, ha affrontate le critiche ricevute nell’ultimo periodo, tra l’uscita dalla Rai, il sogno di Sanremo e il parere del pubblico generalista su di lui.

Mara Venier a Che Tempo che Fa: vinto il braccio di ferro con la Rai!/ Deroga speciale per la conduttrice

“Sto sul caz*o a un sacco di persone“, ha detto. Successivamente, ha menzionato Fazio aggiungendo: “Risulto antipatico al più buono di tutti: Fazio”. Effettivamente, di recente, Cattelan ha spesso attirato l’antipatia degli utenti social, che lo accusano di copiare format americani o di non essere abbastanza carismatico per avere un programma di punta sulla Rai. Infine, ha menzionato anche Sanremo, definendo il Festival “le mestruazioni della tv”.

Giulia Stabile e Sangiovanni, scontro imbarazzante da Cattelan/ Lite sfiorata? La reazione della ballerina

Alessandro Cattelan torna al teatro: dettagli

Il titolo dello spettacolo, Benvenuto nell’AI, non è casuale. Difatti, il conduttore ha deciso di riflettere sul ruolo crescente della tecnologia nella nostra vita quotidiana, giocando con l’intelligenza artificiale direttamente sul palco. In che modo? Un assistente vocale ha interagito con il pubblico, tra battute e provocazioni, per mostrare le contraddizioni dell’era digitale e l’assurdità di alcune abitudini moderne. Infine, Alessandro Cattelan ha scherzato sul fatto che spesso utilizziamo la tecnologia per cose futili, invitando allo stesso tempo a pensare più profondamente al rapporto con strumenti che stanno cambiando la società.