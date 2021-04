Alessandro Cavallo, Amici 2021/ Alessandra Celentano “sbava” per lui e…

Alessandro Cavallo ad Amici 2021 ‘balla’ con Arisa ma…

Alessandro Cavallo è pronto al suo giro di boa ad Amici 2021. Partito un po’ in sordina in questo serale per via della presenza di pezzi da novanta come Giulia Stabile e Samuele Barbetta, sembra proprio che adesso il ballerino di Alessandra Celentano abbia deciso di mettersi in gioco conquistando tutti. Le anticipazioni del serale di Amici 2021 in onda questa sera rivelano proprio il fatto che la sua insegnante ‘sbaverà’ per lui pronta a tenere alta la bandiera della danza e dicendosi felice di averlo visto finalmente fare cose a lui consone e non perdersi in guanti di sfida inutili. In particolare, Alessandro sarà chiamato a ballare proprio mentre Arisa canterà e questo creerà non poco scompiglio visto che la sua esibizione durerà ben oltre il solito minuto e trenta previsto, quale sarà il giudizio e la reazione dei giudici alle sue prove di questa sera?

Sangiovanni, Amici 2021/ Perde colpi e sfide ma..

Complimenti per Alessandro mentre la Celentano gongola!

Proprio nella prima manche di Amici 2021, Alessandro Cavallo avrà modo di vincere contro Serena in una coreografia che la Celentano ritiene palesemente maschile, ma finisce ugualmente al ballottaggio. Naturalmente sarà il primo ad essere salvato così da evitare ulteriori problemi nel corso della puntata e, magari, il tanto odiato ballottaggio finale in casetta. Al suo posto, allo scontro con Deddy e Raffaele ci sarà Samuele non senza polemiche. Chicca della serata? La vittoria di Alessandro anche contro Sangiovanni anche per la gioia di Stash che arriva a preferire il ballerino. Pronti a vedere gongolare Alessandra Celentano?

Enula "Il mio non è un nome d'arte"/ "Amici 2021? Ho imparato tanto, spero vinca..."

LEGGI ANCHE:

Sangiovanni e Giulia, Amici 2021/ Festa con bacio per il traguardo del cantante...

© RIPRODUZIONE RISERVATA