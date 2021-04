Alessandro Cavallo, Amici 2021/ Ancora salvo a discapito di Tommaso…

Alessandro Cavallo si salva ancora ad Amici 2021

Alessandro Cavallo è ancora uno dei concorrenti di Amici 2021 e sembra proprio che lo rimarrà almeno per un’altra settimana. Le anticipazioni del serale rivelano infatti che il ballerino voluto da Alessandra Celentano continuerà a fare il bello e il cattivo tempo evitando la possibilità di essere eliminato a discapito di altri due colleghi, Rosa e Tommaso. Quest’ultimo sarà il primo eliminato della serata mentre la ballerina finirà in ballottaggio con Deddy e solo alla fine scopriremo la verità sull’eliminazione. Ma cosa ne sarà di Alessandro questa sera? Il ballerino di Amici 2021 avrà modo di portare a casa la vittoria nel guanto di sfida che lo vedrà contrapposto proprio su un tasto dolente, quello dell’interpretazione. Spesso è stato detto di lui che non riesce ad esprimersi ed essere profondo ed espressivo ma a quanto pare questo non gli eviterà di vincere contro Tommaso.

Samuele Barbetta, Amici 2021/ Vince la prova sensualità.. con ironia!

Alessandro perde contro Samuele ad Amici 2021

Dall’altro lato, però, Alessandro Cavallo riesce a vincere su Tommaso ad Amici 2021 ma non contro Samuele nemmeno quando in campo c’è la sensualità. Il guanto di sfida aveva messo in crisi il ballerino di Veronica Peparini ma, a quanto pare, buttandola sull’ironia ha portato a casa la vittoria battendo il suo sfidante. Alessandro Cavallo riesce a portare a casa il punto allo scontro con Enula ma sembra che questo sia ormai scontato anche se in passato tra i due si era parlato di una relazione che, al momento, sembra non esistere più. Come finirà la serata per il bel ballerino?

LEGGI ANCHE:

Enula Bareggi, Amici 2021/ I giudici sono pazzi di lei?AMICI 2021 SERALE ED.20/ Diretta e eliminati puntata 3 aprile: rivincita per Raffaele

© RIPRODUZIONE RISERVATA