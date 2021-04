Alessandro Cavallo, Amici 2021/ Dubbi sul giudizio della Celentano e…

Alessandro Cavallo vince due sfide ad Amici 2021 ed evita il peggio…

Alessandro Cavallo sì o no? Il ballerino di Amici 2021 continua ad andare avanti nel serale del programma grazie alla sua eleganza e al suo portamento, ma davvero non c’è scampo per lui. A mano a mano che l’imbuto andrà a stringere i ballerini saranno costretti a cedere il passo ai preferiti di giudici e pubblico ovvero Samuele e Giulia, saranno sicuramente loro a giocarsi un posto in finale e quello sul podio più alto della loro sezione e questo significa che anche Alessandro, proprio come è successo a Tommaso Stanzani, dovrà essere eliminato. Per fortuna per i suoi fan non sarà questa la puntata della sua eliminazione, almeno secondo quanto rivelano le anticipazioni di oggi riportate dal vicolodellenews. Alessandro sarà schierato per ben due volte e se la prima dovrà vedersela con la sua fidanzata (?!) Enula, nella seconda dovrà vedersela con la ballerina pupilla di Alessandra Celentano, Serena. In entrambi i casi sarà lui a vincere e questo lo mette al sicuro dalla possibile eliminazione di oggi.

Dubbi sul giudizio di Alessandra Celentano: “Io inespressivo? Non penso che…”

Anche per questa puntata Alessandro Cavallo non è finito al ballottaggio e nemmeno in casetta in trepidante attesa del risultato del suo possibile scontro finale soprattutto perché in questo quarto finale ci sarà solo un eliminato. Gli andrà bene anche nella prossima puntata? In settimana Alessandro ha avuto modo di commentare la puntata scorsa di Amici 2021 complimentandosi con Samuele per aver vinto nel loro guanto di sfida e confermando l’ammirazione che ha nei suoi confronti perché è riuscito a ribaltare la coreografia lasciando i giusti passi e risultando al top. Per questo è felice di aver perso perché lo ha fatto contro di lui. Nella notte, però, al tavolo con Sangiovanni e Giulia, ha avuto modo di commentare quello che è stato il giudizio di Alessandra Celentano che lo ha accusato di avere sempre la stessa espressione. Lui trova impossibile questa cosa perché le sue coreografie erano ben diverse ma Sangiovanni lo rincuora facendogli capire che spesso sono espressioni facciali che difficilmente riusciamo a mascherare.

