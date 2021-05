Alessandro Cavallo, Amici 2021/ Proposta di lavoro e i complimenti di De Martino

Alessandro Cavallo ad Amici 2021 vola in finale oppure no? Non sappiamo ancora se il ballerino sarà o meno un finalista del programma, ma quello che sappiamo è che manca poco alla verità. Le anticipazioni hanno rivelato molti dettagli della semifinale che andrà in onda questa sera ma non il nome del quarto finalista del programma e, quindi, per i fan di Alessandro è ancora tutto aperto e possibile. In dettaglio, sappiamo che il pupillo di Lorella Cuccarini scenderà in campo nella seconda manche portando a casa punti importanti e, in particolare, vincerà con Serena la prima volta ma non nella terza sfida e questo non farà altro che complicare le cose poi nel duello finale che vedrà Giulia vittoriosa e, quindi, seconda finalista dopo Aka7even. Non mancheranno i complimenti per i ballerini che terranno banco per un’intera manche e anche per Alessandro.

In particolare, Alessandro Cavallo ad Amici 2021 riceverà i complimenti da parte di Stefano de Martino che dirà belle cose di lui convinto che in futuro ci sia la danza nella sua vita e anche in quella di Serena. Lui ringrazia ma porta a casa anche un’importante proposta di lavoro visto che è stato scelto per prendere parte al musical di Dirty Dancing nel progetto Broadway Milano. Anche in quel caso non mancherà la sua felicità così come le sue lacrime ma il muro duro delle critiche non mancherà. Alessandro verrà accusato di fare troppe faccine quando balla e questo rovina un po’ le sue performance, chi sarà ad accusarlo?

