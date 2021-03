Alessandro Cavallo, Amici 2021/ Si salva con il classico ma il resto? E’ flop!

Alessandro Cavallo ad Amici 2021 delude ancora?

Alessandro Cavallo continua a zoppicare. Nonostante la sua bravura acclarata e sotto gli occhi di tutti, sembra proprio che il ballerino di classico riesca a portare a casa la vittoria solo quando si tratta della sua disciplina, e il resto? E’ un flop. Le anticipazioni del secondo serale di Amici 2021 rivelano che sarà proprio lui ad aprire la puntata esibendosi addirittura nella prima manche con il supporto di Ibla e delle ballerine ma che, nonostante la bella cornice, non riuscirà a spuntarla contro un cavallo di razza come Sangiovanni. Punto al cantante quindi e non al ballerino che alla fine della prima manche si ritroverà quindi al ballottaggio contro Martina e Ibla. A questo punto sembra che eviterà il peggio perché sarà Ibla a lasciare il programma come prima eliminata e come secondo non figura. Come andranno le cose per lui nel resto del serale?

Alessandro Cavallo criticato da Veronica Peparini ma…

Le anticipazioni rivelano che proprio durante il ballottaggio il giovane si esibirà in una coreografia di classico conquistando così il benestare dei giudici che lo grazieranno. Alessandro Cavallo ad Amici 2021 continuerà la sua corsa almeno fino alla prossima settimana quando ci toccherà guardare il terzo serale. Già nei giorni scorsi Veronica Peparini non aveva fatto mancare le sue critiche accusandolo di essere solo tecnico e poco emozionante contrapponendolo al suo Samuele. Il fatto che non riesca a venire fuori in altri stili è per lui un punto di forza oppure no? Lo scopriremo solo con il passare delle settimane di questa edizione di Amici perché sabato prossimo potrebbe toccare proprio a lui uscire.

