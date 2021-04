Alessandro Cavallo, Amici 2021/ Si spoglia in casetta e sul palco…

Alessandro Cavallo riparte dopo l’eliminazione di Enula ad Amici 2021

E alla fine Alessandro Cavallo non ha pianto e non si è disperato ad Amici 2021 dopo l’eliminazione di Enula. La sua presunta fidanzata ha lasciato il programma sabato scorso non prima di averlo stretto a sè e in quel momento il ballerino l’ha invitata a non mollare e non avere paura ma a guardare avanti e continuare a sognare senza mai cambiare per nessuno. Un momento magico che i fan hanno immortalato piazzando poi le loro foto sui social e accostandole addirittura ai personaggi delle favole Disney come un principe e una principessa, ma adesso per Alessandro Cavallo è arrivato il momento di fare sul serio perché il cerchio stringe e con Giulia e Samuele nel gruppo dei ballerini, non è poi così scontato che la sua corsa verso la finalissima possa continuare senza intoppi. E allora cosa succederà in puntata e cosa vedremo questa sera?

Alessandro Cavallo batte Sangiovanni ad Amici 2021?

Le anticipazioni di Amici 2021 e del serale di questa sera rivelano che Alessandro Cavallo continuerà a salvarsi e che non finirà a rischio eliminazione, anzi. Alessandro ballerà nella prima manche contro Serena portando a casa il punto ma finendo subito al ballottaggio salvo poi venire salvato per primo dai giudici. Ma il colpo di scena arriverà in un secondo momento quando Alessandro, con una variazione di classico, riuscirà addirittura a battere il favorito Sangiovanni, di solito superpremiato dai giudici. Questo significa che il ballerino porterà a casa importanti successi e traguardi anche oggi, ma siamo sicuri che riuscirà a fare lo stesso anche sabato prossimo?

