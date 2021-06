Alessandro Cavallo ha detto no al Balletto di Roma?/ Gli indizi social dopo Amici

Alessandro Cavallo ha detto no al Balletto di Roma? Questo è quello che si chiedono i fan un po’ increduli davanti ad una serie di indizi che lasciano pensare al fatto che il ballerino abbia alla fine optato per il musical “Dirty Dancing”. Ma cosa è successo di preciso? In molti hanno notato, seguendo i ragazzi sui social dopo la fine di Amici 2021, che Serena ha già fatto ritorno a Roma per prendere parte alle prove del Balletto di Roma per prepararsi alle prime esibizioni ma nella Capitale non ha ritrovato Alessandro Cavallo. Chi ha seguito il programma sa bene che per entrambi i ballerini sono arrivate delle proposte importanti proprio per loro due dal Balletto di Roma. La ballerina si è detta sicura di voler intraprendere questa strada e sperava davvero di poter trovare l’amico e collega Alessandro Cavallo ma se non sarà così?

Alessandro Cavallo ha detto no al Balletto di Roma?

Seguendo sui social i movimenti del ballerino pugliese, viene subito a galla il fatto che Alessandro Cavallo è andato prima a Ginevra in Svizzera e poi è ritornato in famiglia in Puglia. Proprio qui lo abbiamo visto accanto all’amico Aka7even ed è qui che lo abbiamo lasciato nei giorni scorsi. A questo punto i fan hanno sommato le cose: se Serena si trova già al suo posto a Roma per le prove e lui no forse significa che Alessandro ha detto no a favore del musical Dirty Dancing. Le polemiche non sono mancate ma bisognerebbe capire quale sarà l’introito e quali erano le offerte di entrambe le produzioni prima di capire la sua scelta.

