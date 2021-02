Alessandro Cavallo piange ad Amici 2021 nel ricordo del nonno/ Elena D’Amario si…

Il ballerino Alessandro Cavallo piange nel daytime di Amici 2021 trasmesso oggi, martedì 2 febbraio, su Italia 1. Il ballerino, in sala prove con Elena D’Amario e Sebastian Melo per prepapare la coreografia in vista del nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021, si è lasciato andare ad un commovente sfogo. Il ballerino non è riuscito a trattenere le lacrime piangendo senza fermarsi sotto lo sguardo commosso dei ballerini professionisti. A scatenare le lacrime di Alessandro è stato il ricordo del nonno. Seduto sul pavimento, Alessandro ha pianto senza sosta mentre Elena D’Amario e Sebastian lo guardavano con occhi commossi. Mentre provava la coreografia sulle note di “Balla balla ballerino”, la canzone di Lucio Dalla, Alessandro è crollato.

ALESSANDRO CAVALLO E IL RICORDO DEL NONNO

Ballando, Alessandro Cavallo è riuscito a tirare fuori le proprie emozioni. “Rimane un po’ il dolore. Vorrei trovare la gioia”, ammette Alessandro mentre Sebastian prova a spronarlo. “Devi essere felice di ballare”, dice il professionista. Alessandro si lascia andare e, al termine della coreografia, Sebastian ed Elena D’Amario applaudono la sua esibizione mentre Alessandro tirava fuori tutte le sue emozioni piangendo. A rendere ancora più toccante il momento è stato il sottofondo musicale. “Viene fuori un pezzo troppo forte“, ammette Elena che fa fatica a trattenere le lacrime e applaude le emozioni che è riuscito a trasmettere il ballerino. In casetta, Alessandro ha raccontato un po’ del nonno e Rosa gli ha consigliato di mettere tutte le sue emozioni nella coreografia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA