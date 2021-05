Alessandro Cavallo, prima di Amici il ballo con Loredana Lecciso/ A Domenica Live…

Alessandro Cavallo è uno dei ballerini della scuola di Amici 2021 che sta riscuotendo maggior successo. Entrato nel talent show come allievo di Lorella Cuccarini che lo sta seguendo anche nella fase serale, nonostantela sua preparazione classica, Alessandro si sta cimentando anche in altri stili conquistando la fiducia del pubblico e quella dei giudici del serale Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino. Questa sera, durante la settima puntata del serale di Amici 2021, Alessandro, unico ballerino della squadra guidata da Lorella Cuccarini e Arisa, proverà a strappare il biglietto per la prossima puntata. In attesa di scoprire se riuscirà a restare nella scuola, sul web, è diventato virale un video in cui A,essandro, prima di entrare ad Amici, ballava insieme a Loredana Lecciso.

Alessandro Cavallo e il ballo con Loredana Lecciso sulle note di Pretty Woman

Era il 29 settembre 2019 quando un giovanissimo Alessandro Cavallo ballava accanto a Loredana Lecciso nel salotto di Domenica Live. Nel programma di Barbara D’Urso, la Lecciso si divertì a danzare sulle note di Pretty Woman. Al suo fianco, tra gli altri, c’era proprio Alessandro Cavallo. Il video ha rapidamente fatto il giro del web scatenando i commenti degli utenti. Alessandro, entrato nella scuola dopo l’inizio del talent, settimana dopo settimana, è riuscito a farsi apprezzare da insegnanti, compagni e telespettatori. Questa sera, la sua permanenza, potrebbe essere in bilico. Riuscirà a non essere eliminato sperando di conquistare un posto nella finalissima del 15 maggio. In attesa di scoprirlo, cliccate qui per vedere il video in cui balla con Loredana Lecciso.

