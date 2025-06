Alessandro Cecchi Paone, attacco e rettifica di Raffaello Tonon: “Mai detto che ha sete di visibilità, il suo matrimonio…”

Tra i suoi più grandi meriti spicca l’aver portato la cultura in tv, ma non con distacco; così come il grande e compianto Piero Angela, suo maestro, Alessandro Cecchi Paone ha portato sul piccolo schermo la storia, la geografia, le società e tanto altro in maniera fruibile. Tanti giovani si sono appassionati alla cultura veicolata dal mezzo televisivo proprio grazie alle sue spiccate doti di racconto, grazie al carisma che lo ha caratterizzato anche nel merito delle sue battaglie su temi sociali di grande urgenza. Oggi, nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona, al giornalista e conduttore è stato offerto il diritto di replica su alcuni temi che nel tempo, da lui sollevati, hanno fatto discutere su più fronti e sensibilizzato l’opinione pubblica.

Chi è Cristina Navarro, ex moglie di Alessandro Cecchi Paone prima del coming out/ In che rapporti sono oggi

Alessandro Cecchi Paone parte dalle dichiarazioni di Raffaello Tonon che, parlando della ‘spettacolarizzazione’ del suo matrimonio con Simone Antolini, avrebbe parlato di “sete di visibilità”. Il giornalista si è detto stupito in virtù del rapporto tra loro e, non a caso, è infatti arrivata una rettifica da parte del collega e amico: “C’è stato un fraintendimento, non ho mai parlato di sete di visibilità; ho semplicemente detto che non mi sarei comportato così, non avrei parlato così tanto del mio matrimoni. Non sono per le effusioni in pubblico e non mi piace parlare del proprio personale così intimo in tv”. Raffaello Tonon ha poi chiosato: “I nostri rapporti sono cordiali e di profonda stima”. Dopo quanto detto dal personaggio tv, Alessandro Cecchi Paone ha dunque aggiunto: “Io e mio marito Simone abbiamo deciso di rendere pubblico il nostro matrimonio per aiutare coloro che non riescono ancora ad essere felici”.

Alessandro Cecchi Paone l'outing e l'amore per il marito Simone Antolini/ Tra i due ben 38 anni di differenza

Alessandro Cecchi Paone a La Volta Buona: “La querelle con Cassano per i calciatori gay? Lui si è scusato, Facchinetti…”

Come anticipato, diversi temi sono stati sollevati nel tempo da Alessandro Cecchi Paone; sempre molto attento nel portare al centro dell’attenzione argomenti sociali che fin troppo spesso restano ai margini delle discussioni. Molti ricorderanno la diatriba con Cassano – che poi si scusò – quando il giornalista parlò della presenza di gay nel calcio menzionando anche di una sua love story con un calciatore. Rincarò la dose Francesco Facchinetti al quale il giornalista oggi risponde: “Per fortuna non è un giudice altrimenti mi avrebbe mandato in galera; evidentemente gli sto antipatico oppure è omofobo anche lui… Cassano? Lui si è scusato dopo, tutto questo portò paginate intere anche di quotidiani che non si occupano di questi temi. Claudio Marchisio invece è stato un signore, disse di non essere d’accordo e che era favorevole ai matrimoni gay”.

Chi è Alessandro Cecchi Paone?/ Carriera, vita privata e il dolore per la perdita della madre

Non poteva mancare un riferimento al contesto dei reality; format televisivo che lui stesso ha criticato in alcuni aspetti ma che poi ha vissuto da protagonista. “Ci sono andato per dimagrire gratis”, ha scherzato Alessandro Cecchi Paone ricordando l’avventura all’Isola dei Famosi e spiegando poi le ragioni del suo abbandono quando il marito – Simone Antolini – era ricoverato in ospedale. “La tv è importante ma non più della vita vera, Simone stava davvero male; io avevo ciccia da smaltire, lui no. Era molto debole, poi c’era il segreto rivelato dopo: era disperato per la lontananza da sua figlia Melissa. Decisi di uscire perchè non volevo lasciarlo da solo”.

Alessandro Cecchi Paone e l’ex moglie Cristina Navarro: “Ci siamo lasciati per non lasciarci mai più…”

In chiusura di intervista a La Volta Buona, Alessandro Cecchi Paone si è espresso con parole di grande valore anche in riferimento al rapporto di oggi con la sua ex moglie, Cristina Navarro, che è stata sua testimone di nozze al matrimonio con l’attuale marito del giornalista Simone Antolini. “ Ci siamo trovati in modo diverso, ci siamo lasciati per non lasciarci mai più. Queste cose si riescono a fare solo perchè le donne hanno una marcia emotiva in più rispetto a noi”.