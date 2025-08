Alessandro Cecchi Paone, chi è il giornalista, divulgatore e politico? Le esperienze in tv, poi il coming out e la vita privata con Simone

Alessandro Cecchi Paone vita privata: il coming out inaspettato

Nella vita privata, Alessandro Cecchi Paone in gioventù ha sposato Cristina Espinosa Navarro, conosciuta in Spagna: i due si sono lasciati nel 2003. Più avanti da parte del giornalista è arrivato il coming out: dopo essersi detto prima bisessuale, ha poi affermato la propria omosessualità. In realtà, come ha avuto modo di raccontare a “Leggo”, Cecchi Paone ha scoperto la propria omosessualità a 33 anni. “Ero sposato, temevo di fare del male a mia moglie, ma mi sono innamorato del mio migliore amico. Fino a quel momento non avevo mai toccato un uomo e mai avuto un dubbio” ha rivelato.

Da quel momento Alessandro Cecchi Paone ha dovuto fare pace con sé stesso, cercando di capire chi fosse e perché fino a quel momento non se ne fosse reso conto. Al suo fianco sempre Cristina, la sua ex moglie, alla quale è profondamente legato ancora oggi, tanto che lei è stata la testimone durante l’unione civile con Simone Antolini, che ha sposato nel 2023. Un giovane ragazzo padre che ha conosciuto e del quale si è innamorato diversi anni fa e che oggi forma una famiglia con lui e Melissa, la sua bambina.

Alessandro Cecchi Paone: le esperienze televisive

Alessandro Cecchi Paone è un volto del mondo dello spettacolo, noto per aver preso parte negli ultimi anni a diversi programmi tv, ma non soltanto. Precedentemente, infatti, è stato un conduttore e divulgatore tra Rai e Mediaset, con diversi programmi culturali da lui diretti. Vari, per Alessandro Cecchi Paone, gli ambiti di interesse. Il giornalista è stato anche più volte impegnato in politica con diverse candidature e ruoli vari. Negli ultimi anni, però, il suo volto è legato ad una tv di intrattenimento, con reality vari come L’Isola dei Famosi, che lo ha visto per tre volte come concorrente, ma anche Grande Fratello.