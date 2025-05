Anche se sparito un po’ dai radar, Alessandro Cecchi Paone resta uno dei personaggi televisivi più riconoscibili e in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera è tornato a parlare del suo coming out, di come ha affrontato il tutto, e di quanto ora sia libero di viversi il suo matrimonio con Simone, anche se c’è un dolore che non lo lascia stare tranquillo come vorrebbe. Di cosa si tratta?

Simone Antolini, marito Alessandro Cecchi Paone/ Dal matrimonio alla crisi: "divorzio? Nemmeno l'ombra!"

“Per questa legge crudele non posso adottare la figlia di mio marito, è un grande dolore per me” ha confessato il divulgatore scientifico, per non parlare del fatto che in questi due anni gli equilibri con la madre di Melissa sono cambiati, infatti ora la vuole nelle Marche, così facendo suo marito deve fare avanti e indietro e si vedono nel weekend. Purtroppo lui a livello legale non è nulla per la bambina.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini in crisi?/ Arriva la smentita del conduttore: "Pure invenzioni"

Alessandro Cecchi Paone sul marito Simone: “Quello geloso è lui”

Dopo tanti flirt e storie che sono durate poco, Alessandro Cecchi Paone ha trovato l’amore della sua vita quando ha incontrato per la prima volta suo marito Simone Antolini che ha trentotto anni in meno di lui, e infatti in tanti lo hanno messo in guardia dicendogli che prima o poi avrebbe dovuto subire una serie di tradimenti. A sorpresa, invece, i due sono più innamorati che mai e il loro matrimonio procede a gonfie vele.

Ma come ha scoperto di essere gay, Alessandro Cecchi Paone? Quando si è innamorato del suo migliore amico che era un cameraman e infatti nell’intervista ha parlato di “accarezzarci l’anima” con questo loro guardarsi quotidiano. Un giorno sono partiti insieme soltanto lui e l’amico e si sono ritrovati a letto insieme. L’amore tra loro è durato poco e il divulgatore ha fatto ufficialmente il coming out nel 2004 ricevendo un apprezzamento pure da Silvio Berlusconi.