Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: “Ci sposiamo per un solo motivo”/ “Ecco come ci siamo conosciuti”

Alessandro Cecchi Paone: “Sposo Simone Antolini per dare una famiglia a sua figlia Melissa”

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si uniranno civilmente venerdì 22 dicembre 2023. La cerimonia si svolgerà a Napoli nella Sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino, l’unione sarà officiata dal sindaco di Gaetano Manfredi e da Emma Bonino. Si tratta di un passo molto importante per entrambi ed il conduttore e divulgatore scientifico in un’intervista concessa al Corriere della Sera ha spiegato perché hanno deciso di convolare a nozze, cosa li ha spinti a sposarsi: “La presenza di Melissa, sapere che con Simone avrei davvero formato una famiglia.”

Alessandro Cecchi Paone ha poi aggiunto: “La bambina ha la sua mamma, naturalmente, ma io ci sarò per tutto ciò che sarà necessario.” Simone Antolini, infatti, nonostante sia giovanissimo, ha solo 23 anni ha già una figlia, Melissa, di 5 anni nata da una precedente relazione. Nell’intervista poi ad entrambi è stato chiesto se i 39 anni di differenza tra di loro non siano troppi. Alessandro ha ammesso: “No, ho sempre frequentato partner giovani, mi permettono di riversare su di loro la mia parte protettiva.” Anche per Simone Antolini non c’è nessun problema e lui ha aggiunto che di Alessandro ama la maturità ed il fatto che abbia la testa sulle spalle.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini durante l’intervista al Corriere della Sera ha rivelato come ha avuto inizio la loro relazione. Simone Antolini ha rivelato: “Eravamo in lookdown e io per la prima volta e io per la prima volta mi sono messo a guardare la tv generalista. Di lui mi ha colpito la capacità comunicativa. Così gli ho scritto su Instagram.”

Alessandro Cecchi Paone a questo punto ha aggiunto: “Qualche settimana ero relatore di un convegno a Pescara e gli ho proposto di raggiungermi. Però non sono riuscito a liberarmi in tempo. Temevo che non l’avrei più rivisto invece, a maggio, quando sono andato per un convegno a Rimini lui è venuto ed è iniziato tutto.” Da allora il conduttore e Simone Antolini si sono conosciuti, innamorati, fidanzati ed adesso sono pronti al matrimonio.

