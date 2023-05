Alessandro Cecchi Paone: “Ecco quanti chili ho perso all’Isola”/ Forte dimagrimento, e su Simone…

Alessandro Cecchi Paone svela quanti chili ha perso all’Isola dei Famosi 2023

Alessandro Cecchi Paone è tornato dall’Isola dei Famosi 2023. Dopo il ritiro dal gioco insieme al fidanzato Simone Antolini, il conduttore e opinionista è stato ospite prima in studio all’Isola, poi il giorno dopo a Mattino 5. È qui che la conduttrice e i presenti hanno notato il forte dimagrimento dell’ex naufrago, rimasto in gara quasi un mese.

Cecchi Paone ha quindi rivelato di aver perso ben 12 chili: “L’Isola in questo è utilissima”, ha ironicamente ammesso il divulgatore scientifico. Ha poi aggiornato i telespettatori sulle condizioni di salute del compagno Simone: “Si è quasi del tutto dimesso, è stato curato molto bene e si sta riprendendo”.

Alessandro Cecchi Paone e le parole sul fidanzato Simone Antolini papà

Proprio Simone Antolini, in diretta all’Isola dei Famosi, ha svelato di essere papà di una bambina, Melissa, già citata nelle precedenti puntate. Alessandro Cecchi Paone ha allora elogiato il compagno, dichiarando: “Questo ragazzo, a soli 22 anni, sa essere padre e madre di questa bambina in un modo meravigliosamente dolce e attento 24 ore su 24”. E ha poi approfittato per fare un appello: “Abbiamo fatto vacanze insieme per settimane, mesi. Ho visto il suo operato e il mio amore è diventato definitivo, perché poi il suo accudimento per lei è diventato accudimento per me. Melissa mi chiama zio Alessandro. Vladimir sa che noi siamo andati all’Isola anche per dire: ‘Riconoscete il diritto alle coppie gay di sposarsi come tutti gli altri e di adottare i bambini, perché io voglio adottare Melissa e in Italia non posso!'”.

