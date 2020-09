Alessandro Cecchi Paone “Flavio Briatore chieda scusa”/ “Era negazionista e poi..”

A Mattino5 si torna a parlare di Coronavirus e vip e non si può non toccare il tasto Flavio Briatore. L’imprenditore è risultato positivo al Coronavirus dopo i presunti assembramenti al Billionaire, il suo locale in Sardegna ma, soprattutto, dopo settimane di negazionismo, o quasi, parlando della pandemia e della situazione sanitaria. Dopo aver mandato in onda il saluto di Flavio Briatore a Mattino5, Alessandro Cecchi Paone si lancia in un monologo contro di lui ma usando toni pacati: “Non conosco Briatore e non possono dirglielo di persona, gli chiedo di scusarsi, tutti possono sbagliare però una parola da parte sua che aveva posizione estremista e negazionista e che adesso si è ammalato. Chi si ammala chiedesse scusa per le sue posizioni precedenti”.

ALESSANDRO CECCHI PAONE: “FLAVIO BRIATORE DEVE CHIEDERE SCUSA”

Candida Morvillo spiega poi che lui era andato in ospedale per la prostatite, o almeno i sintomi che sembravano pensare a quello. A quel punto è Daniela Martani ad intervenire ancora: “Briatore è uscito dopo due giorni, Sinisa ha avuto il Coronavirus e adesso sta bene… voglio lanciare un messaggio positivo”. Federica Panicucci la sgrida ancora: “Non mandiamo messaggi fuorvianti, per tanti che ce l’hanno fatta ce ne sono tante che non ce l’hanno fatta, non bisogna perdere di vista la gravità della situazione”. La discussione non finisce qua perché Daniela Martani continua a ribadire che il problema non esiste e a quel punto Alessandro Cecchi Paone ha iniziato ad urlare per tenerla a bada gridandole “zitta” e chiedendo poi l’intervento della Panicucci che ribadisce ancora lo stesso concetto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA