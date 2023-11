Alessandro Cecchi Paone: “Il 22 dicembre mi sposo con Simone Antolini”/ “Ecco chi saranno i testimoni…”

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, dopo due anni d’amore arrivano le nozze

Arriva una lieta notizia sul fronte sentimentale di Alessandro Cecchi Paone ed a darne l’annuncio è proprio il giornalista in esclusiva ad Adnkronos: “Sabato 22 dicembre nella Sala d’onore del Maschio Angioino del Comune di Napoli mi sposerò”. Il conduttore è dunque pronto a compiere il grande passo del matrimonio con il suo compagno Simone Antolini, con il quale vive una serena e tenera relazione ormai da due anni.

Come racconta il portale, per Alessandro Cecchi Paone si tratta della seconda esperienza nuziale. Il giornalista infatti è stato sposato per 10 anni con Cristina Navarro; purtroppo però arrivarono alla separazione. Questa volta il conduttore spera davvero che le cose vadano diversamente e sempre ad Adnkronos ha rivelato ulteriori dettagli sulla prossima cerimonia: “Verrà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi che ci tiene molto ad esserci, e come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per la mia vita; la mia ex moglie Cristina ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica delle unioni civili”.

Alessandro Cecchi Paone, invitati e testimoni al matrimonio con Simone Antolini

Alessandro Cecchi Paone ha spiegato al portale il perchè della città di Napoli per celebrare il suo matrimonio con Simone Antolini: “Innanzitutto per la grande affettuosa amicizia con il sindaco che dura da quando lui era Rettore dell’Università di Napoli e anche perchè è una città a cui sono molto legato. C’ho vissuto e frequentato la quinta elementare e la prima media per motivi di lavoro di mio padre…”. Il giornalista ha anche aggiunto: “Faremo una grande festa, l’altro motivo per cui ci sposiamo a Napoli è che in questa città regna il buonumore, l’allegria e la festosità”.

Alessandro Cecchi Paone, sempre ad Adnkronos, ha poi spiegato di non poter ancora accennare ai dettagli sulla location prescelta: “Ancora non posso dire quale sarà ma si svolgerà in uno dei teatri storici di Napoli… Gli invitati? Ci sarà anche Alfonso Signorini che oltre ad essere anche lui un compagno fondamentale di battaglie per i diritti civili è stato l’artefice di tutto pubblicando nell’estate del 2022 su ‘Chi’ la nostra foto”. Non è mancato poi un pensiero per il compianto Maurizio Costanzo: “Ci mancherà moltissimo, ha avuto un ruolo fondamentale perché quando venne fuori la vicenda della nostra relazione la famiglia del mio compagno l’ha presa molto male… Maurizio invitò me e Simone un anno fa facendo un appello alla mamma del mio compagno affinchè superasse questi comprensibili dubbi e pensasse alla bellezza di questo figlio che si era innamorato di un uomo che voleva che questa storia fosse non solo una storia sessuale, ma di vita.











