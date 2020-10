Alessandro Cecchi Paone/ “Il nudo di Patrizia de Black? Lei cerca il ridicolo e..”

Alessandro Cecchi Paone dice la sua sul Grande Fratello Vip 2020 e i suoi protagonisti e non può farlo senza cominciare proprio da Patrizia de Blanck che in questi giorni si è resa protagonista di una serie di scene trash tra parolacce e nudo integrale andato in onda in diretta a Pomeriggio5. L’idea del divulgatore scientifico e conduttore che nei corridoi Mediaset si aggira da sempre, però, è che quello della De Blanck non sia un banale incidente dovuto alla non consapevolezza delle telecamere o di altro, ma solo il frutto della voglia di farsi notare sempre e comunque “di cercare il ridicolo e ottenerlo” ad ogni costo solo per farsi notare. In particolare, Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica su Nuovo Tv ha provato a spiegare le sue ragioni: “Non teme il ridicolo perché lo cerca e lo trova”.

ALESSANDRO CECCHI PAONE DICE LA SUA SULLA CONTESSA DE BLANCK E…

Insomma, Alessandro Cecchi Paone è convinto che i comportamenti della Contessa sia sopra le righe soprattutto perché è lei che ama stare sotto i riflettori e questo si dimostra non solo nei suoi gesti ma anche nelle sue parole con gli inquilini e non solo. Secondo il conduttore quello che è successo in diretta a Pomeriggio5 e che l’ha vista protagonista non sarebbe stato un caso ma poi continua girando il dito nella piaga e spiegando anche che la carriera della Contessa, quella di Flavia Vento e dello stesso Fausto Leali, squalificato in malo modo, non sono di sicuro al top concludendo: “Mi viene da dire che la loro immagine e le loro carriere sono danneggiate da tempo. Eccesso in più o in meno, che cambia”.



