Alessandro Cecchi Paone: “Io e Simone Antolini ci sposiamo”/ “Costretti a farlo all’estero per l’adozione”

Alessandro Cecchi Paone annuncia il matrimonio con Simone Antolini a Pomeriggio 5

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano. Ad annunciarlo è stato il celebre divulgatore scientifico nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 24 maggio: “Oggi abbiamo dichiarato a Nuovo Tv che ci sposeremo presto. – ha esordito Cecchi Paone, spiegando che il matrimonio non avverrà in Italia – Purtroppo dobbiamo farlo all’estero, perché se ci sposiamo all’estero io avrò il diritto di adottare Melissa se il papà e la mamma saranno d’accordo. Purtroppo in Italia è vietato ancora.”

A Barbara D’Urso Cecchi Paone ha poi spiegato: “Tu sai che uno dei motivi per cui siamo andati insieme (all’Isola dei Famosi, ndr) è per tenere accesa la luce per le tante coppie che vivono questo problema senza essere famose. Noi essendo famosi troveremo una soluzione, d’accordo tutti, degli altri non ne parla più nessuno.”

Melissa, la bambina che Alessandro Cecchi Paone vuole adottare, è la figlia che il fidanzato Simone Antolini ha avuto quattro anni fa da una sua precedente relazione con una ragazza. “È una nipotina per me, mi chiama zio Alessandro”, ha spiegato il conduttore, reduce dall’avventura all’Isola dei Famosi in coppia col futuro marito.

“Se ho sempre saputo che lui aveva una bambina? Sì, me l’ha detto subito. – ha quindi chiarito Cecchi Paone a Pomeriggio 5, concludendo – Quando sono uscite le famose foto su CHI a settembre, era in vacanza con la bambina da me da un mese e lei era sotto in barca. L’ho accolta con grande amore perché è una bambina di quattro anni che però è abituata anche ad una situazione difficile, come ha raccontato Simone, è più adulta della sua età, quindi sa essere bambina ma anche una piccola adulta.”

