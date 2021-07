Alessandro Cecchi Paone/ “La Destra ha contribuito ai 130 mila morti di Covid”

«La destra da sempre non ha aiutato il nostro Paese, una destra irresponsabile e tendenzialmente no-vax. Non ha aiutato questo Paese a difendersi, non ha aiutato i 130 mila morti a non morire, non ha aiutato l’economia a non perdere 10 punti di Pil»: così Alessandro Cecchi Paone a Zona bianca.

Il giornalista ha attaccato con grande acredine Lega e Fratelli d’Italia, ribadendo poco dopo il suo pensiero: «La destra ha contribuito a 130 mila morti, hanno continuamente chiesto di aprire, di non mettere la mascherina, hanno fatto una propaganda no-vax». «Mi sembra una corbelleria», la presa di posizione di Giuseppe Brindisi di fronte all’incredibile affermazione. Alessandro Cecchi Paone però non s’è fermato qui: «Corbelleria lo dici a qualcun altro, non te lo puoi permettere – ha replicato al conduttore – La destra ha contribuito alla crescita del virus con la continua battaglia contro il governo».

Jovanotti, incidente sul set: come sta?/ Graffi e "tre costole incrinate"

ALESSANDRO CECCHI PAONE CONTRO LA DESTRA

Forse conscio della gravità delle sue affermazioni, Alessandro Cecchi Paone ha corretto un po’ il tiro: «Il virus si è sviluppato più del dovuto perché un’ampia parte della politica ha giocato contro le chiusure, ha chiesto le riaperture anticipate ed ha contestato le mascherine». Poi un attacco anche a Gianluigi Paragone, presente in collegamento: «Io spero che diano retta a me e non a Paragone, fate il vaccino: le persone anziane con la variante Delta andranno in terapia intensiva e moriranno. Noi non viviamo da soli, dobbiamo pensare ai più deboli, ovvero ai 2,5 milioni di anziani che non si sono vaccinati»

Vanessa Paradis/ "Difendo Johnny Depp: con me non è mai stato violento"

LEGGI ANCHE:

Gracia De Torres è incinta/ Lei e il marito Daniele Sandri: "È un miracolo perché..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA