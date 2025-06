Oggi a La Volta Buona Alessandro Cecchi Paone parlerà sicuramente del suo nuovo libro ‘I colori della libertà – La mia vita per i diritti di tutti’. Si lascerà sfuggire anche alcune rivelazioni sulla sua sfera personale? Il noto giornalista e conduttore in passato è stato sposato con Cristina Navarro, in varie occasioni ha fatto sapere che erano molto complici e innamorati, lui stesso rimase spiazzato quando si rese conto di essersi innamorato del suo migliore amico.

Chi è Cristina Navarro, ex moglie di Alessandro Cecchi Paone prima del coming out/ In che rapporti sono oggi

Dopo aver confessato la sua omosessualità alla moglie e alla sua famiglia Alessandro Cecchi Paone decise di fare coming out pubblicamente nel 2004, non aveva nessuna intenzione di nascondersi. All’inizio non è stato semplice affrontare la situazione con Cristina, col tempo però sono riusciti ad avere un meraviglioso rapporto, è stata anche la sua testimone di nozze.

Il noto giornalista ha conosciuto Simone Antolini nel 2022, iniziarono a chiacchierare sui social ma decise di non presentarsi al loro primo appuntamento. Quando si incontrarono per la prima volta è scattata subito la scintilla e non si sono più separati. La loro storia d’amore procede a gonfie vele, all’inizio però hanno dovuto fare i conti con molte critiche a causa dell’importante differenza d’età, il ragazzo infatti è più giovane di lui di ben 38 anni.

Per loro però la differenza d’età non è mai stato un ostacolo, nel 2023 sono convolati a nozze e sono più innamorati che mai. Alessandro Cecchi Paone ha un bellissimo rapporto anche con la figlia del marito, Melissa, in varie occasioni ha fatto sapere che il suo desiderio è quello di adottarla e farla crescere insieme a loro, grazie alla piccola ha scoperto la gioia della paternità. Al momento la bambina vive insieme alla madre e Simone è costretto a fare avanti e indietro per trascorrere del tempo sia con la figlia che con il marito.

