Alessandro Cecchi Paone: “Matrimonio con Simone Antolini prima di Natale”/ “Ci unirà civilmente Emma Bonino…”

Alessandro Cecchi Paone e l’unione civile con Simone Antolini

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si uniranno civilmente prima di Natale davanti ad Emma Bonino. Ad annunciarlo è lo stesso giornalista nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 30 agosto. “Ci uniremo civilmente, davanti a Emma Bonino, prima di Natale. Poi, se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l’invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario. Questo mi permetterà di adottare la piccolina al fine di prendermene cura legalmente e formalmente“, le parole di Cecchi Paone.

Il matrimonio sarà il coronamento dell’amore con Simone Antolini, ma permetterà anche ad Alessandro Cecchi Paone di poter adottare Melissa, la figlia che Simone ha avuto da una precedente relazione. “Mi ha cambiato le priorità e stravolto i piani. Melissa mi chiama zio, talvolta semplicemente Alessandro e c’è un affetto tra noi, inenarrabile“, ha aggiunto.

Alessandro Cecchi Paone e il nuovo rapporto con la famiglia di Simone Antolini

Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Chi, Alessandro Cecchi Paone ha raccontato anche del rapporto con la famiglia di Simone Antolini. Il giornalista ha spiegato che, nell’ultimo periodo, è migliorato tantissimo al punto da essere diventato amico della mamma di Simone. Un cambiamento che rende estremamente felice lo stesso Cecchi Paone.

“È merito di Simone e della sua meravigliosa famiglia. Melissa, sua figlia, vive oramai sempre con noi. Allo stesso tempo sono diventato molto amico di Samantha, la mamma di Simone. All’inizio non prese al meglio l’omosessualità del figlio, poi arrivò l’appello di Maurizio Costanzo, in una delle ultime puntate del suo talk show, e oggi eccoci qua”, ha concluso.

