Alessandro Cecchi Paone “stronca” Enrico Papi all’Isola dei Famosi/ “Non è a suo agio…”

Alessandro Cecchi Paone sul “caso” Enrico Papi nella rubrica dedicata ai personaggi tv

L’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, ormai ad un passo dalla conclusione, non è stata caratterizzata da dinamiche incentrate unicamente sui concorrenti in gara. Per diverse settimane, e forse ancora oggi, un tema costante è stato quello del ruolo di opinionista di Enrico Papi. La sua verve e irriverenza hanno diviso il pubblico e, secondo alcuni rumor, sembrava essere in conflitto anche con Ilary Blasi non proprio felice del suo modo di fare. Le speculazioni sulle presunte ruggini, anche con gli autori del programma, sono state però smentite dai diretti interessati. In particolare, in una recente intervista di Ilary Blasi per Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha sottolineato come il rapporto sia ben solido e non sussista alcun tipo di dissapore.

A dispetto dell’opinione di Ilary Blasi sul lavoro svolto da Enrico Papi nel ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi, un ex concorrente sembra avere un parere decisamente opposto. Si tratta di Alessandro Cecchi Paone; il giornalista – come riporta Biccy – è impegnato con il settimanale Nuovo con una rubrica dedicata proprio ai personaggi televisivi con disamine e commenti offerti anche dai lettori. Nello specifico, l’ex naufrago si è soffermato nell’ultimo numero del settimanale su alcune parole specifiche all’indirizzo di Enrico Papi: “L’ho trovato sinceramente inadatto al compito, perché si vede che è abituato a condurre…”.

Alessandro Cecchi Paone e “l’attenuante” per Enrico Papi: “Non è colpa sua…”

Alessandro Cecchi Paone, nel rispondere al pensiero del lettore del settimanale Nuovo riferito al ruolo di Enrico Papi non proprio calzante all’Isola dei Famosi, si è dimostrato particolarmente concorde. “Ha ragione, Enrico Papi non è a suo agio e non per colpa sua…“. Queste le parole dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi che non nasconde il suo parere contrario al ruolo del conduttore nelle inedite vesti di opinionista per un reality. Le ultime parole sembrano però in un certo senso “difendere” Enrico Papi, come se il suo non sentirsi a proprio agio non sia del tutto farina del suo sacco.

Tra l’altro, non è la prima volta che Alessandro Cecchi Paone si pronuncia sul ruolo di Enrico Papi come opinionista de L’Isola dei Famosi. L’ex naufrago – come racconta Biccy – è stato di recente ospite a Mattino Cinque da Federica Panicucci e in sostanza ha offerto le medesime posizioni. Nello specifico, avrebbe confermato ulteriormente il fatto di non vedere Enrico Papi propriamente a suo agio nel ruolo di opinionista.











