Alessandro Cecchi Paone, tutte le volte che si è ritirato dall’Isola dei Famosi/ Due abbandoni e non solo!

Quante volte Alessandro Cecchi Paone ha partecipato all’Isola dei Famosi?

È durata circa tre settimane l’avventura di Alessandro Cecchi Paone all’Isola dei Famosi 2023. A questa nuova edizione del reality, il divulgatore scientifico ha partecipato in coppia con il fidanzato Simone Antolini, che come lui ha abbandonato la gara a causa di problemi di salute. Va però ricordato che Cecchi Paone ha già partecipato all’Isola e che quello di quest’anno non è il suo primi ritiro dal reality.

Perché Cecchi Paone e Antolini si sono ritirati dall'Isola dei Famosi?/ Spunta...

Potremmo definire Alessandro Cecchi Paone un vero e proprio veterano dell’Isola, reality al quale ha partecipato, compresa quest’ultima edizione, per ben tre volte. Ma cosa accadde nelle precedenti edizioni e perché decise di ritirarsi? Partiamo dunque dal suo esordio all’Isola, che risale al 2007, edizione condotta da Simona Ventura.

Perché Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato l’Isola dei famosi 2023?/ L'annuncio

Alessandro Cecchi Paone, tutte le volte che si è ritirato dall’Isola dei Famosi

Nella sua prima partecipazione all’Isola, Alessandro Cecchi Paone fece discutere in quanto si rifiutò di fare le nomination. Alla conduttrice, come ricorda Libero, disse: “Dei giochi e dei quiz mi interessa poco: geografia, natura incontaminata, avventura sono le cose che mi interessano: non sono venuto in Honduras per far male a qualcuno”. Questo scatenò l’ira della Ventura, che gli ricordò che aveva firmato un regolamento. Si accesa una lite che ebbe poi lungo seguito. Dopo cinque settimane in gara, Cecchi Paone si ritirò dal gioco.

Cecchi Paone, lite con Ilary Blasi all'Isola dei Famosi/ "I miei avvocati sanno..."

La seconda partecipazione di Alessandro Cecchi Paone all’Isola dei Famosi arriva nel 2012. Questa volta però non va via perché si ritira dal programma ma viene regolarmente eliminato nel corso della sesta puntata dopo essere finito in nomination. La terza partecipazione, nel 2023, è invece andata in modo molto simile alla prima: dopo uno scontro con la conduttrice Ilary Blasi per il regolamento. Cecchi Paone ha lasciato l’Honduras.











© RIPRODUZIONE RISERVATA