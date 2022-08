Alessandro Cecchi Paone vacanze con il compagno Simone/ Coccole e baci hot

Alessandro Cecchi Paone innamoratissimo di Simone: fuga d’amore lungo la costiera amalfitana

Alessandro Cecchi Paone, noto giornalista e volto televisivo, sta trascorrendo una splendida vacanza lungo la costiera amalfitana in compagnia del suo compagno Simone e di alcuni amici. Il settimanale Chi ha più volte immortalato il giornalista mentre si gode i suoi giorni di relax e il suo nuovo e giovane amore.

Come riporta il giornale diretto da Alfonso Signorini: “Una gita in barca con gli amici lungo la costiera amalfitana, un bagno in compagnia e poi, all’ora della pennichella, per il popolare giornalista e il giovane compagno scatta la voglia di baci. E le coccole si fanno sempre più hot“. Negli scatti dei paparazzi è evidente che la passione tra i due si infiamma facilmente e che Alessandro Cecchi Paone non abbia nulla da nascondere alla macchina fotografica.

Alessandro Cecchi Paone e la storia con Simone: “Grande e dolce passione estiva”

Alessandro Cecchi Paone è del tutto preso, almeno così sembra, dalla storia con il suo Simone. Sul giovane compagno, il giornalista sta cercando di mantenere riserbo ma al settimanale Chi definisce la loro storia.

Il giornalista dichiara: “E’ una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando. Abbiamo già fatto un paio di uscire pubbliche insieme. a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi per una serie di eventi in cui ho presentato il mio nuovo libro sul 5G e al Milano Marittima al Vip Master Tennis. Nel corso dell’estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra di noi“. Nelle foto, infatti, si scorge Simone mentre parla con gli amici e Alessandro che arriva e lo abbraccia da dietro in modo davvero tenero e romantico. Tra i due sembra esserci un feeling pazzesco e l’inizio della storia sta andando a gonfie vele.

