Alessandro Cecchi Paone vs cartomante Joss: “Futuro non esiste!”/ “Leggiamo energie”

Alessandro Cecchi Paone vs cartomante Joss

A Zona Bianca si parla di cartomanzia. Giuseppe Brindisi manda in onda un servizio su una truffatrice che, a discapito dei clienti, con la promessa di leggere il futuro, ne approfitta per guadagnare. Il cartomante Joss, in studio, difende la categoria: “La donna nel servizio è una cartomante truffatrice. Il cartomante legge le carte, non propone ritualistiche verso il futuro. La cartomanzia ha un fondo di verità, legge le energie. Cerchiamo sempre di connettere quella che è la sfera esoterica con la scienza. Nessuno potrà mai spiegare in modo logico e razionale il funzionamento delle energie“.

Non ci sta, però, Alessandro Cecchi Paone, che replica: “Ma quali energie scusa? Ci sono energia elettrica, atomica…”. Il cartomante spiega: “Energie dell’universo. Noi siamo corpi vibranti e come tali esprimiamo delle energie. Attraverso il libero arbitri, dopo ogni azione creiamo delle conseguenze. Il cartomante interpreta il significato archetipo delle carte. Può essere vero, finto, dipende dalla sensibilità di chi ci va e di chi lo fa”.

Alessandro Cecchi Paone: “Il futuro non esiste”

Dopo la spiegazione del cartomante Joss, Alessandro Cecchi Paone replica: “Quindi tu stai negando che ti vengano a chiedere il futuro? Se un amore va avanti o no? Il futuro non esiste”. Il cartomante risponde al giornalista spigando che non si può vedere questa situazione con occhio scientifico, e risponde: “Non è assolutamente vero. Le carte e gli astri danno possibilità di leggere il futuro ma il cartomante non deve assolutamente manipolare il cliente. Purtroppo a volte per faccende economiche il cliente si trova ad essere manipolato. Ma che la cartomanzia non funziona, è un pensiero becero”.

Un dibattito che si aggiunge a quello di qualche settimana fa, sempre con Alessandro Cecchi Paone protagonista a Zona Bianca. Parlando di medium, il giornalista e divulgatore aveva espresso il proprio disappunto con determinate pratiche, spiegando che a suo dire non esisterebbe alcuna vita dopo la morte.











