Alessandro Cecioni, Lorenzo, Pietro e Bernardo/ Marito e figli Concita De Gregorio

Concita De Gregorio è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, lunedì 14 febbraio. Giornalista affermata e apprezzata dal pubblico e dagli addetti ai lavori, accanto ad una brillante carriera, ha costruito una vita familiare serena e ricchissima. Sposata con il collega giornalista Alessandro Cecioni, Concita è madre di quattro figli di cui, tuttavia, si conoscono i nomi solo dei tre ragazzi ovvero Lorenzo, Pietro e Bernardo. Pare, infatti, che la giornalista abbia anche una figlia di cui, tuttavia, non si sa niente.

Accanto alla carriera che non ha mai abbandonato, Concita De Gregorio è riuscita a costruire con il marito una famiglia serena, felice dedicando ai figli il tempo di cui avevano e hanno bisogno senza trascurare la propria professionalità. “Sono un laboratorio vivente della conciliazione di tempi di vita e di lavoro perché faccio un lavoro quotidiano molto impegnativo in cui non esistono, come tutti voi sapete, né ferie, né feste, né giorni di riposo comandati e ho quattro figli, di cui tre biologici”, ha dichiarato nel 2007 come si legge sul portale DonnaPop.

Marito e figli Concita De Gregorio: le parole sulla famiglia

Alessandro Cecioni e Concita De Gregorio hanno dedicato la propria vita al giornalismo e alla famiglia che rappresenta la vera ricchezza della coppia. Quattro figli per Alessandro e Concita che hanno sempre vissuto il proprio rapporto di coppia con discrezione e riservatezza. Nel 2007, parlando della propria vita privata, la De Gregorio dichiarava:

“La realtà oggi in Italia è una realtà ostile all’infanzia, noi viviamo in un Paese che non è fatto per i bambini, i bambini non possono entrare nel posto in cui io lavoro, io tutti i giorni sparisco dalla vista dei miei figli e entro in un edificio in cui i bambini non possono entrare, loro non sanno dov’è la mia scrivania”, si legge su Donnapop. Cosa racconterà, invece, ai microfoni di Serena Bortone?

