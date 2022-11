Alessandro Cecioni, marito Concita De Gregorio/ “Migliore di me”. I quattro figli

Alessandro Cecioni, chi è il marito di Concita De Gregorio

Il giornalista Alessandro Cecioni è il marito di Concita De Gregorio, ospite oggi martedì 22 novembre di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno per presentare il suo ultimo romanzo “Un’ultima cosa“. Prima di incontrare il marito, la giornalista ha vissuto un’adolescenza molto sofferta: “Ho avuto amori molto infelici, non ricambiati. Ero una ragazzina piena di complessi, mi sentivo tremendamente brutta. Ho avuto una giovinezza infernale, fatta di grandi strazi e pianti notturni”, ha detto in una precedente ospitata dalla Bortone. Dal 2008 al 2011 è stata direttrice de L’Unità: “Sarebbe un direttore anche migliore di me”, aveva detto Concita del marito Alessandro, sulle pagine di Vanity Fair. La coppia ha quattro figli, tre biologici – Bernardo, Lorenzo e Pietro – e una bambina adottata.

Concita De Gregorio: il rapporto con i figli

Conciliare lavoro e figli non è sempre stato facile, ha ammesso Concita De Gregorio: “Sono un laboratorio vivente della conciliazione di tempi di vita e di lavoro perché faccio un lavoro quotidiano molto impegnativo in cui non esistono, come tutti voi sapete, né ferie, né feste, né giorni di riposo comandati e ho quattro figli, di cui tre biologici”, si legge in un’intervista del 2007 sul portale DonnaPop. Sulle pagine di Repubblica, invece, la giornalista ha confessato di aver scritto molte lettere ai figli: “Quando non potevano leggere, lo facevo in quaderni che conservo ancora. Poi, quando ho cominciato a parlare insieme a loro, ho smesso di farlo in modo sistematico, ma ancora oggi le cose importanti gliele scrivo in biglietti, a volte in lunghi messaggi”.

