Alessandro, chi è il figlio segreto Pippo Baudo/ La scoperta a 30 anni dopo una tragedia

Alessandro, chi è il figlio segreto Pippo Baudo

È una storia stupefacente ma anche toccante quella di Alessandro, il figlio segreto (ora non più!) di Pippo Baudo. Oggi 60enne, Alessandro è il figlio di Mirella Adinolfi, all’epoca della storia con Pippo sposata con il noto dirigente RAI Tullio Formosa. Ed è proprio di quest’ultimo che Alessandro ha creduto di essere figlio fino ai 30 anni, momento in cui Formosa si è ammalato.

Alessandro Baudo nasce a Roma nel 1962 e vive giovinezza tranquilla accanto a Tullio Formosa e a sua madre Mirella Adinolfi, credendoli entrambi suoi genitori. All’età di sei anni, quando Tullio Formosa si traferisce per alcuni mesi per lavoro in Canada, vede sporadicamente Pippo Baudo, ritenendolo suo zio.

Alessandro Baudo, come ha scoperto di essere figlio di Pippo

Quando il dirigente RAI si ammalò, consapevole della sua imminente morte, decise di svelare ad Alessandro la verità attraverso sua madre. Così nel 200 il ragazzo scoprì che il suo vero padre era Pippo Baudo. Il conduttore ultraottantenne ha infatti avuto un altro figlio oltre quello con Tiziana, ed è proprio Alessandro che, intanto, si è trasferito in Australia, seguendo la sua passione per la musica. Di recente Alessandro è però tornato in Italia proprio per stare più vicino a suo padre Pippo, ormai 86enne. È stato un test del DNA, non voluto però da Pippo Baudo ma solo di prassi, a confermarne la paternità circa 20 anni fa. Da allora padre e figlio hanno dato il via ad un rapporto che dura serenamente ancora oggi.

