Alessandro, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ “La mia ex ha avuto…”

Alessandro, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e donne

La puntata di Uomini e Donne del 3 novembre si apre con il solito siparietto tra Tina Cipollari e Pinuccia. “Lo sai che ha scritto un libro?”, chiede Maria De Filippi a Pinuccia. “Di cosa parla?“, chiede la dama. “Di Vigevano”, risponde Tina scherzando. La bionda opinionista ha poi notato la presenza, nel parterre maschile del trono over, di alcuni nuovi cavalieri tra cui Alessandro. Tina, così, chiede a Maria De Filippi di farlo presentare e il cavaliere si accomoda al centro dello studio per presentarsi al parterre femminile.

“Mi chiamo Alessandro e ho 56 anni”, dice il cavaliere. “56? Pensavo una settantina. No scherzo, ma pensavo almeno una sessantina”, dice la bionda opinionista. Alessandro, poi, racconta di avere un figlio di 14 anni e di essere un imprenditore. “Quanto fatturi?”, chiede Tina scatenando le risate in studio. Poi il cavaliere svela il motivo per cui ha scelto di partecipare a Uomini e Donne.

Alessandro e il legame con Uomini e donne

Alessandro racconta di essere reduce da una storia importante la cui fine gli ha provocato una grande sofferenza. “Vengo da una storia che durava da 14 anni. E’ finita pochi mesi fa ed è stata molto dolorosa“, confessa il cavaliere. “Si vede, infatti, sei venuto subito qua”, commenta la Cipollari.

“E’ successo una cosa con questa persona che mi ha spinto a venire qui”, dice ancora il nuovo cavaliere del trono over. “Cos’è successo con questa persona?”, chiede Maria De Filippi. “E’ successo che ha avuto un legame con una persona che è stata qui”, confessa Alessandro che, però, evita di fare nomi.

