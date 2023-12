ALESSANDRO, CHI È IL PAPÀ DI PERLA VATIERO/ Lui: “Basta pensare al passato”, e su Mirko Brunetti…

Perla Vatiero ha un bellissimo rapporto con i suoi genitori. Di loro parla nella Casa del Grande Fratello, dichiarando: “Io li stimo tanto, come coppia, come persone… Sono l’esempio di famiglia che io desidero avere e spero che loro ad oggi sono fieri di me.”

Pochi minuti dopo riceve in Casa la visita del suo papà Alessandro. Perla è in lacrime mentre il papà le dice: “Non preoccuparti, non pensare più al passato,. Siamo orgogliosi e fieri di te, ti siamo sempre vicini e pensa a questo presente che è bellissimo. Ti vogliamo bene, ti guardiamo sempre, soprattutto mamma. Sii sincera come sei stata fino ad adesso e stai serena. Ti voglio bene.” Poi su Mirko dice: “Cosa mi auguro per lui? Spero finisca questo confronto continuo, poi quello che viene viene…” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Perla Vatiero, chi è il papà Alessandro: “Superato un dramma”

Nella puntata di questa sera, sabato 30 dicembre, del Grande Fratello 2023 Perla Vatiero riceverà la sorpresa del papà Alessandro. Dopo settimane di permanenza nella Casa più spiata d’Italia la gieffina rivedrà il papà a cui è legata da un sentimento di profondo affetto e stima. Spesso, infatti, la concorrente campana non ha fatto mistero di essere molto legata alla sua famiglia, ai genitori ed alla sorella soprattutto dopo un dramma che li ha colpiti anni fa.

Infatti, Perla Vatiero al Grande Fratello 2023 ha confessato di aver perso una gemella di soli 7 mesi di vita e che i suoi genitori, papà Alessandro e mamma Rosa sono stati molto bravi ad affrontare il lutto innaturale che li ha colpiti: “Mamma me l’ha detto quando sono cresciuta. Due genitori, dopo che subiscono queste cose, si separano. I miei sono stati bravi.” Nonostante tutto la vita continua e la famiglia Vatiero 19 anni fa si è allargata con l’arrivo di Loana che in questi giorni in occasione del compleanno di Perla le ha fatto una bella sorpresa.

Grande Fratello 2023, Perla Vatiero riceve la sorpresa del papà Alessandro

Perla Vatiero al Grande Fratello 2023 riceverà la sorpresa dal papà Alessandro a pochi giorni dal suo compleanno. Il 28 dicembre, infatti, la giovane ha compiuto 28 anni ed ha festeggiato insieme a tutti i suoi compagni di avventura tra brindisi e balli. Non sono mancati i regali perché ha ricevuto un bellissimo messaggio di auguri con un aereo dai suoi fan mentre la sorella Loana si è appostata presso la casa di Cinecittà per farle sentire la sua vicinanza ed adesso è pronta a riceve la sorpresa del papà Alessandro.

Riguardo il suo rapporto con i genitori, infatti, Perla Vatiero durante una chiacchierata con Fiordaliso ha rivelato: “Caratterialmente sono riservata, non parlo delle cose mie personali in modo naturale. Sono fredda, ma solo inizialmente.” Mentre il padre Alessandro Vatiero è sempre rimasto nell’ombra preferendo non apparire, la madre Rosa spesso è intervenuta sui social per incoraggiare e supportare la figlia. Dopo la fine di Temptation Island con la rottura con Mirko Brunetti, la signora Rosa pubblicamente aveva ammesso: “So che tutto questo sarà una lezione di vita indelebile per te. Avrai sicuramente capito che non ci si può fidare di nessuno al 100%,che la vita è fatta di imprevisti e che, comunque vada, ci sarà sempre la tua famiglia a sostenerti ed incoraggiarti.”

