Alessandro Cisilin, ex compagno di Beatrice Luzzi/ Lei: “Separati da 4 anni. Non ha una fidanzata ma…”

Alessandro Cisilin, l’ex compagno di Beatrice Luzzi arriva nella Casa del Grande Fratello 2023

Alessandro Cisilin è l’ex compagno di Beatrice Luzzi e padre dei suoi due figli Valentino ed Elia. Nonostante la loro storia d’amore sia finita da tempo, Beatrice e Alessandro mantengono un ottimo rapporto, alimentato dal grande amore per i figli. Luzzi non sa che nel corso della puntata del Grande Fratello 2023 del 6 novembre rivedrà il suo ex, che arriverà per lei all’interno della Casa per una sorpresa.

Sarà tempo per l’attrice di sciogliere dunque un dubbio che la attanaglia da qualche settimana: cosa ne pensa la sua famiglia, e dunque i suoi figli, del flirt con Giuseppe Garibaldi? Un argomento delicato che verrà dunque affrontato durante il faccia a faccia con Alessandro in diretta al Grande Fratello.

Beatrice Luzzi e le nuove dichiarazioni sull’ex Alessandro Cisilin: “Finita da 4 anni ma…”

Va detto che proprio nelle ultime ore Beatrice Luzzi ha parlato del suo ex compagno, spendendo prr lui parole di grande stima: “È una persona molto gentile Alessandro. – ha detto a Fiordaliso – Se ha oggi una compagna? No. Certo qualche storia l’avrà avuta ma storielline proprio. Se sarei gelosa? No, però effettivamente abbiamo questa combinazione in cui ancora non è entrato nessuno, quindi non posso sapere. Sono quattro anni che siamo separati e in famiglia non è ancora entrato nessuno, quindi non si può sapere.” Così ha concluso: “Io vorrei vederlo proprio per capire loro che tipo di riscontro hanno avuto con tutta questa maledetta situazione. (fa riferimento al suo flirt con Giuseppe Garibaldi, ndr)”. Senza saperlo, riuscirà ad ottenere le risposte che cerca proprio nel corso della nuova diretta del reality.

Beatrice torna a parlare di Alessandro e della sua famiglia 🫶🏼 #GrandeFratello pic.twitter.com/mBoK6V8d4O — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 5, 2023

