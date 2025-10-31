È stato arrestato in Colombia l'ultimo dei sette assassini di Alessandro Coatti: fu lui ad adescare il ricercatore e condurlo verso la morte

Dopo sei mesi di complesse e serrate indagini, giustizia è stata fatta per il ricercatore italiano Alessandro Coatti che è stato brutalmente ucciso in Colombia durante una vacanza da una gang di giovani criminali: proprio in questi giorni, infatti, gli inquirenti colombiani – coordinati con quelli italiani – hanno arrestato il settimo membro del gruppetto di assassini, ritenuto colui che adescò Alessandro Coatti conducendolo verso quella che sarebbe diventata una trappola mortale.

Riavvolgendo un attimo il nastro, è utile ricordare che di Alessandro Coatti si parla dallo scorso aprile: il ricercatore e biologo, infatti, in quel periodo si trovava nella città colombiana di Santa Marta per una vacanza ed è salito agli albori della cronaca quando un gruppetto di ragazzini hanno trovato la sua testa e le bracia all’interno di una valigia; con un’identificazione che fu fatta solamente grazie a un bracciale che il ricercatore portava al polso.

Nelle ore successive, poi, furono trovati tutti i resti di Alessandro Coatti, brutalmente fatto a pezzi e abbandonato in vari punti della città in quella che sembrava essere una tipica esecuzione da parte dei narcotrafficanti colombiani; salvo per il fatto che dalle immediate indagini non era emerso neppure una sottile e labile pista che facesse pensare a collegamenti diretti tra Alessandro Coatti e gli ambienti dello spaccio di droga.

Alessandro Coatti: arrestato l’ultimo membro del gruppo che uccise il ricercatore italiano

Dopo circa un mese dal ritrovamento del corpo di Alessandro Coatti gli inquirenti colombiani dissero di aver identificato e arrestato quattro delle persone coinvolte nell’omicidio del ricercatore e da quel momento – qualche mese più tardi – sono finiti in manette anche altri due collaboratori; mentre l’ultima novità è l’arresto nei giorni scorsi del settimo e ultimo membro del gruppetto che uccise il ricercatore, identificato come Uber Etilvio Torres García.

Sarebbe stato proprio quest’ultimo a stabilire il primo contatto con Alessandro Coatti su un app di incontri: i due si sarebbero incontrati in un parco di Santa Marta passeggiando sul lungomare – e lì una telecamera li avrebbe inquadrati, permettendo l’identificazione dell’uomo arrestato – per poi dirigersi in taxi verso l’abitazione dove si trovavano gli altri sei membri del gruppo e proprio in quel momento il biologo sarebbe stato drogato, rapinato e – infine – fatto a pezzi.