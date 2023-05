ALESSANDRO, COMPAGNO ELENOIRE CASALEGNO/ Lei “Sono serena. Dj Ringo? Ottimo rapporto”

Elenoire Casalegno è di nuovo innamorata: nella sua vita, infatti, c’è il compagno Alessandro. A Verissimo ha confermato infatti la relazione. “Si cresce, si evolve e c’è pure il cambiamento. Mentre a 20 anni ti apri al mondo, non hai paura a raccontarti, crescendo preservi la tua parte più intima, i tuoi affetti”. Tutta una premessa per arrivare a parlare di Alessandro. “Ci si innamora in modo differente, l’amore cambia col tempo. Non vuol dire che ci sia meno passione o che l’amore sia più fragile, è solo diverso perché cambi tu, hai altre priorità”. Dunque, in Alessandro ha ritrovato la serenità: “Voglio mantenerla, voglio vicino una persona che mi ama per come sono”.

SWAMI ANACLERIO, FIGLIA DI ELENOIRE CASALEGNO/ La showgirl "Ho rischiato di perderla"

Nel passato di Elenoire Casalegno c’è la relazione con Dj Ringo, da cui ha avuto la figlia Swami Anaclerio: “Stavamo bene insieme? Eh, perché lo sopportavo! Se poteva durare? Non credo, se poi è finita quello era il suo percorso. Ma abbiamo un ottimo rapporto. Non siamo mai andati da un avvocato. Ci siamo separati, seppur non fossimo sposati, nella serenità più totale e così abbiamo gestito nostra figlia. Non credo che mi abbia mai visto litigare con lui. Ero e sono responsabile di mia figlia, anche se oggi è grande”. (agg. di Silvana Palazzo)

Swami Anaclerio, chi è la figlia di Elenoire Casalegno/ "Io e Ringo? Lei sa che ci vogliamo bene"

Chi è Alessandro, il compagno di Elenoire Casalegno

Alessandro è il compagno di Elenoire Casalegno. I due stanno insieme da diversi anni, ma sono davvero pochissime le informazioni sulla coppia. Il motivo? La ex modella, oggi conduttrice e personaggio televisivo, è restia a parlare della sua vita privata e sentimentale preferendo di tenere il nuovo fidanzato ben lontano dal clamore mediatico e dall’occhio del gossip. Ma chi è il nuovo compagno della Casalegno? L’uomo si chiama Alessandro e lavora come dirigente e organizzatore di eventi per il Milan Calcio. A lanciare l’indiscrezione è stato diverso tempo fa il settimanale Chi di Alfonso Signorini che, nelle pagine di gossip, ha riportato: “la conduttrice ha un nuovo compagno, si chiama Alessandro ed è un dirigente del Milano, nonché nipote delle storico calciatore Mario Corso. I due si frequentato in gran segreto dalla scorsa estate, ma ora hanno deciso di uscire allo scoperto”.

Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet/ "Siamo innamorate e felici. Essere nonne…"

Dal canto suo la Casalegno ha sempre preferito evitare di parlare della sua vita privata anche se, in occasione di una intervista doppia con l’amica Samantha De Grenet, qualcosa in più è stato detto. In realtà a parlare è stata la De Grenet che ha rivelato sul compagno dell’amica: “la persona che è accanto a Elenoire in questo momento è una di quelle persone di cui ti innamori al primo sguardo, una di quelle che ti danno serenità, che sono persone per bene, delicate. È riuscito a conquistare Elenoire piano piano”.

Alessandro e Elenoire Casalegno: un grande amore

Elenoire Casalegno non ha mai fatto il nome di Alessandro né tantomeno confermato il gossip spoilerato da Chi. Sul matrimonio, invece, la ex gieffina ha le idee molto chiare visto che in passato è stata sposata con Sebastiano Lombardi, una unione naufragata solo tre anni dopo. “Non sono contraria ai matrimoni degli altri – ha confessato a Silvia Toffanin precisando – “per quando mi riguarda ho imparato a dire ‘mai dire mai’ però per ora no, non è una mia priorità onestamente”. Al momento nessun pensiero di fiori d’arancio con il compagno a cui è legata dal 2022.

La coppia, infatti, è legata dal Natale del 2022, ma solo ultimamente hanno deciso di uscire allo scoperto. Il nuovo compagno lavora come dirigente e organizzatore di eventi per il Milan Calcio. L’uomo è anche il nipote del grandissimo ex calciatore dell’Inter Mario Corso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA