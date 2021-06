Alessandro Conzon, Matteo DeMartini, fidanzato ed ex Carlotta Ferlito/ La ginnasta…

Alessandro Conzon è il fidanzato di Carlotta Ferlito? Dopo la storia con Matteo DeMartini, la ginnasta ed influencer ritrova la serenità con un altro misterioso ragazzo. La ginnasta ed influencer in passato è stata legata sentimentalmente al collega Matteo “Teo” DeMartini con cui ha vissuto una lunga storia d’amore durata diversi anni. A raccontare qualche dettaglio sul loro rapporto ci ha pensato proprio il ginnasta rivelando: “io e Carlotta ci siamo conosciuti in palestra, a Milano, perché il mio allenatore non riusciva a seguirmi il sabato e io andavo lì. La nostra storia è nata in maniera molto comune, come capita a tutti: un incrocio di sguardi, un colpo di fulmine”.

Un vero e proprio colpo di fulmine quello nato tra Carlotta e Teo durato dal 2013 al 2018. Qualcosa all’improvviso si è rotto, visto che la coppia ha deciso di prendere strade separate. Oggi la bella atleta si vocifera sia felicemente innamorata di Alessandro Conzon, ma non c’è alcuna conferma né ufficialità da parte della influencer. Sul “fidanzato” non ci sono informazioni, né tantomeno foto condivise sui social.

Carlotta Ferlito fidanzati: dopo Teo DeMartini…

Nonostante la giovanissima età, Carlotta Ferlito è una donna di grandissimo successo. Seguitissima sui social, la ginnasta intervista da leggo.it ha raccontato: “ho registrato una story subito dopo l’oro. Il pubblico è pazzesco ed è molto importante coinvolgerlo. Se ti seguono, vuol dire che ispiri qualcosa”. La Ferlito ha poi raccontato di avere un rapporto quotidiano con i suoi follower che hanno cominciato a seguirla ed amarla dopo la sua partecipazione al programma “Ginnaste – Vite parallele” tramesso su Mtv: “siamo cresciuti insieme. Ma ci sono anche molti genitori felici che le figlie vogliano seguire il mio esempio”.

La sua formazione e il suo impegno nello sport è sicuramente uno spunto positivo che la ginnasta da ai suoi fan e al pubblico. “Non mi aspettavo tutto il successo ricevuto dalla tv” – ha dichiarato la Carlito – “essere riuscita a far avvicinare a questo sport “minore” molte persone è un motivo di orgoglio. Anche se nel mondo degli atleti non sono stata sempre vista di buon occhio”.



