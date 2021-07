Alessandro Corvesi, ex Antonella Mosetti condannato/ 6 anni e 10 mesi per droga

Dai campi di calcio al carcere. Alessandro Corvesi, ex calciatore ed ex compagno di Antonella Mosetti, è stato condannato con rito abbreviato a 6 anni e 10 mesi di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il pm Clara De Cecilia aveva chiesto 9 anni e 6 mesi per l’imputato, che per ora resta in carcere con misura cautelare. Il trentaduenne era stato arrestato il febbraio scorso perché nella sua abitazione di Acilia nascondeva 26 chili di cocaina, in 25 panetti del valore di 5 milioni di euro. Inoltre, avevano trovato 210mila euro. Un vero e proprio deposito della droga, come avevano appreso i militari. Gli inquirenti, infatti, tenevano sott’occhio da tempo l’ex calciatore, che era sospetto di esercitare attività illecite. I carabinieri hanno seguito i suoi spostamenti e poi hanno deciso di procedere con la perquisizione.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, nel corso del processo l’imputato non ha fatto nomi: Alessandro Corvesi ha specificato che la cocaina non era sua, ma gli era stata consegnata un quarto d’ora prima dell’arresto.

L’AVVOCATO DI CORVESI “CONDANNA? SODDISFATTI”

L’avvocato Valerio Lombardi, che assiste Alessandro Corvesi, aveva chiesto tutte le attenuanti generiche visto che l’ex calciatore è incensurato. «Prendiamo atto della pena. Siamo soddisfatti, perché sono state riconosciute le attenuanti che avevamo chiesto. Ora aspettiamo di leggere le motivazioni del giudice per valutare l’appello», le parole del legale, riportate da Il Messaggero. Ha preso, dunque, una brutta piega la vita dell’ex calciatore, che aveva vestito la maglia della Lazio Primavera ed era stato inserito anche nella lista B della Champions League nella stagione 2007/08. Poi si allontanò da Roma per giocare prima a Prato e poi a Pavia, quindi il ritorno nella Capitale per giocare con Lupa Roma e Campus Eur 1960. Aveva fatto parlare di sé anche per la relazione con la showgirl Antonella Mosetti, che risale al 2014. La donna, 12 anni più grande, alle riviste di gossip lo definì «un uomo che sa amare e rispettare». Con l’arresto il calcio per Alessandro Corvesi resta un sogno terminato presto.

