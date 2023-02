Alessandro Costacurta: “Ecco come conobbi Martina Colombari/ “Ero con 7 modelle…”

Il primo incontro tra Martina Colombari e Alessandro Costacurta: “Io ero al tavolo con sette modelle, lei invece con la mamma e la zia…”

Ebbene sì, dopo ben 27 anni di relazione, una delle coppie più longeve dell’entertainment, ha voluto svelare i propri segreti e curiosità, con una lunga intervista per il Corriere della Sera. Di chi stiamo parlando? Ovviamente del mitico ex difensore del Milan, Alessandro «Billy» Costacurta, e dell’ex più bella d’Italia, Martina Colombari. Tra loro tutto ha preso il via nel lontano 1996, come ha raccontato il calciatore: “Un amico comune, Piero Gaiardelli, sembrava essere al telefono con Martina Colombari. Gli ho strappato il telefono di mano e ci siamo brevemente parlati. Trascorrono pochi giorni e arriva la settimana della moda. Io e Christian Panucci una sera piombiamo al ristorante con sette modelle e al tavolo accanto ci sono Martina, con la mamma e la zia“.

Come in un film comico la mamma di Martina inizia a indicare Alessandro chiedendo più volte alla figlia se fosse il “bel giocatore del Milan”. Alessandro nota così Martina e, il giorno seguente, fa di tutto per rintracciarla: “Ho chiamato Giorgio Armani alla cui sfilata Martina avrebbe partecipato per ottenere un posto in prima fila e il resto è storia”. I due però presto incontrano numerose difficoltà: Alessandro si era infatti separato da solo un anno e Martina, tra gli spalti, è snobbata dalle wags che la considerano come “quella famosa che ha portato via Costacurta alla moglie”…

Nonostante le malelingue la relazione tra Martina Colombari e Alessandro Costacurta procede a gonfie vele per ben 27 anni durante i quali i due raggiungono traguardi importanti come diventare genitori dell’ormai 18enne Achille. Durante l’intervista per il Corriere della Sera i due hanno svelato quello che secondo loro è l’ingrediente segreto per rendere le relazioni longeva. Di cosa si stratta? Di valorizzare le diversità! “Io sono romagnola, aperta, curiosa, ascolto le conversazioni di chi mi siede accanto ai tavoli; lui è un po’ bacchettone, un soldato austro-ungarico, più casalingo e rigido nei giudizi. Potremmo essere il bianco e il nero se separati, ma formiamo il grigio insieme”, ha raccontato lei.

Recentemente la coppia sta iniziando a valutare l’ipotesi di trasferirsi dall’adorata Milano dove i due vivono col figlio: “Lei ama Milano come se stessa, quindi per noi casa sarà sempre qui. Però le recenti scomparse di Mihajlovic e di Vialli ci hanno portato tutti a interrogarci sull’utilizzo della vita che ci resta. Io voglio spendere il mio tempo per mia moglie e mio figlio. Di certo Martina non potrà mai rimproverarmi un giorno dicendo -avresti potuto stare un po’ di più con me-“











