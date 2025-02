Chi è il compagno di Bianca Balti Alessandro Cutrera? La top model, di recente al festival di Sanremo 2025, è felicemente in coppia con il sopracitato Alessandro Cutrera: proviamo a scoprire qualcosa di più su di lui. Dopo aver avuto due mariti e aver vissuto due relazioni un po’ travagliate, la bella modella italiana, (che sta lottando contro un brutto male), ha ritrovato l’amore con Alessandro Cutrera. Si tratta di un uomo che va veloce, nel senso che nella vita fa il pilota, e che pilota! Ha infatti la fortuna di salire ogni weekend a bordo di una Ferrari, tenendo conto che gareggia nel Ferrari Challenge, il famoso monomarca dell’azienda di Maranello.

I due sono fidanzati da pochi mesi, è un amore ancora molto acerbo il loro, tenendo conto che fanno coppia fissa ufficialmente solo dallo scorso autunno 2024, proprio mentre Bianca Balti scopriva il brutto male, un tumore alle ovaie. Di Alessandro Cutrera non si hanno moltissime informazioni, se non che sia un belloccio moro dai capelli lunghi, così come si nota anche in una splendida foto pubblicata sui social di lui che bacia Bianca Balti, un classico gesto di amore e di affetto.

ALESSANDRO CUTRERA, COMPAGNO DI BIANCA BALTI: NESSUNA EX FAMOSA

Non è mai stato al centro delle cronache rose, non avendo altre ex famose, di conseguenza il suo nome sta circolando sui giornali solo da pochi mesi a questa parte. Certo è che da quando i due fanno coppia fissa, i baci si sprecano, visto che più volte sono stati immortalati in atteggiamenti molto affettuosi, baci anche in pubblico, chiaro indizio di quanto stiano bene insieme.

Alessandro Cutrera ha presenziato brevemente anche in tv, durante un servizio de Le Iene di De Devitis, e in quell’occasione Bianca Balti si era commossa parlando della sua dolce metà, che le sta a fianco in un periodo così complicato come quello che sta vivendo negli ultimi mesi.

