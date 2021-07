Alessandro D’Amico salva la sorella Federica/ L’ex di Uomini e Donne le dona un rene

Alessandro D’Amico, ex corteggiatore del Trono Gay di Uomini e Donne, ha raccontato su Instagram il bellissimo gesto con cui ha aiutato sua sorella Federica: il videomaker, 31 anni, ha deciso di donarle un rene, dopo l’aggravarsi di una patologia con la quale combatteva da tempo. Alessandro ha spiegato con un lungo post i motivi che lo hanno portato a fare questa scelta così significativa: “Una promessa che feci a me stesso. Quando a 20 anni mi resi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare! Questa volta ho detto no!”. L’ex corteggiatore ha aggiunto di non aver avuto paura ma di per agito solo per amore, “l’unico faro che mi ha illuminato il cammino… un cammino tanto diverso ma pur sempre unito dalla stessa essenza”.

Alessandro D’Amico: ha donato un rene alla sorella Federica

Federica, sorella di Alessandro D’Amico, ha rivolo parole di infinito affetto e gratitudine al fratello, che le ha donato un rene: “La mia vita cambierà in meglio, i miei sogni riprenderanno forma… e semplicemente grazie a te…. Mi stai dando l’opportunità di crescere i miei figli con più forza e coraggio…. Mi stai dando la tua vita nelle mie mani…. Mi stai dando la responsabilità di accudire parte di te, con me, per sempre…”, ha scritto su Instagram il giorno prima dell’operazione. Federica ha poi pubblicato alcuni scatti post operazione ringraziando ancora il fratello che le ha donato un rene che “è una macchina da guerra”. Tra i commenti al post di Alessandro anche una serie di cuori da parte di Alex Migliorini, che D’Amico aveva conosciuto a Uomini e Donne e con cui ha avuto una relazione durata qualche mese.

