Alessandro D’Avino, chi è/ Infettivologo nella Casa del Grande Fratello VIP per il Coronavirus

Il Grande Fratello ha deciso di avvertire i Vip nella Casa su quanto sta accadendo fuori. I concorrenti verranno messi al corrente del Coronavirus, arrivato negli ultimi giorni a contagiare molte persone nel nord Italia. Per farlo, Alfonso Signorini si avvale della presenza di un professionista del settore: lui è l’infettivologo Alessandro D’Avino. Ad annunciarlo un comunicato ufficiale: “Grande Fratello ha deciso di comunicare ai concorrenti quanto sta accadendo in merito al caso “Coronavirus”. Alfonso Signorini, accompagnato dall’infettivologo Alessandro D’Avino, entrerà nella Casa di “Gf Vip” per fornire loro tutte le informazioni e rispondere alle domande che gli inquilini del loft di Cinecittà vorranno fargli.” si legge.

Chi è l’infettivologo Alessandro D’Avino

Come si legge sul portale Miodottore.it, Alessandro D’Avino si è formato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma, laureandosi in Medicina e Chirurgia cum laude nel 2009. Si è poi specializzato presso la stessa Università nel 2015. Nel 2016 ha ricevuto nell’ambito della ricerca clinica per l’HIV, l’ICAR-CROI Award a Boston, riconoscimento per il miglior abstract italiano presentato al Congresso Internazionale dei Retrovirus. Oggi è un Infettivologo referente per l’Ospedale Generale Cristo Re. Inoltre fa parte della Commissione rischio Clinico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA